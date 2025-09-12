China wil intrekbare deurgrepen in de ban doen vanaf 2027

Smart heeft ze, Firefly heeft ze, Nissan heeft ze en daarin zijn ze niet alleen: deurhendels die ingetrokken worden, voor een nog aerodynamischer -en fraaier- effect. Alleen komt dat ook met een nadeel: iemand kan de autodeur niet opendoen van buitenaf. Bij kwaadwillenden is dat positief, maar wat als het om de hulpdiensten of een reddende engel gaat? China wil ze daarom verbieden.

Intrekbare deurgrepen

Het is prachtig om te zien, het ziet er futuristisch uit als ze eruit komen en het maakt de auto extra aerodynamisch, maar er zitten nu eenmaal grote nadelen aan die intrekbare deurgrepen. Als een auto geen energie meer heeft, dan komen deze hendels er niet meer uit. Dat is erg risicovol als iemand je bijvoorbeeld uit de auto moet halen, zoals hulpdiensten of een ander die je komt redden als je in nood bent.