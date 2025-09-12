China wil intrekbare deurgrepen in de ban doen vanaf 2027

Smart heeft ze, Firefly heeft ze, Nissan heeft ze en daarin zijn ze niet alleen: deurhendels die ingetrokken worden, voor een nog aerodynamischer -en fraaier- effect. Alleen komt dat ook met een nadeel: iemand kan de autodeur niet opendoen van buitenaf. Bij kwaadwillenden is dat positief, maar wat als het om de hulpdiensten of een reddende engel gaat? China wil ze daarom verbieden.
Het is prachtig om te zien, het ziet er futuristisch uit als ze eruit komen en het maakt de auto extra aerodynamisch, maar er zitten nu eenmaal grote nadelen aan die intrekbare deurgrepen. Als een auto geen energie meer heeft, dan komen deze hendels er niet meer uit. Dat is erg risicovol als iemand je bijvoorbeeld uit de auto moet halen, zoals hulpdiensten of een ander die je komt redden als je in nood bent.
Er zijn vanuit wel speciale noodmogelijkheden om in ieder geval vanuit daar uit de auto te kunnen komen wanneer er geen elektriciteit meer is, maar veel mensen weten die helemaal niet te vinden, laat staan in een noodsituatie. Reden voor de Chinese overheid om nieuwe regelgeving te maken die deze stijlvolle hendels verbiedt per 2027. Verzonken deurgrepen schijnen het bij zijdelingse botsingen vaker te begeven dan de traditionele variant, waardoor uitstappen of redden niet of nauwelijks lukt.
Bovendien is het ook voorgekomen dat verzonken deurgrepen na hevige regenval kortsluiting kregen, waardoor mensen hun auto niet meer uitkwamen. Ook zijn er mensen met ernstig letsel aan de vingers wanneer zo’n hendel zich introk terwijl ze hem nog vasthadden. Akelige dingen dus, die voorkomen kunnen worden door normale grepen te gebruiken. Terug naar de traditie dus, en dat heeft behalve het mooiere uiterlijk eigenlijk geen nadelen. Het toevoegen van verzonken deurgrepen zou de luchtweerstand met 0,01 Cd verlagen, wat erop neerkomt dat je er misschien 1,5 kilometer verder door zou kunnen rijden.
Op zich fijn, een langere actieradius, maar er zijn aanpassingen te doen die voor meer aerodynamica (en dus kilometers) zorgen. Kleinere wielen bijvoorbeeld, zou zorgen voor een betere actieradius, maar designtechnisch worden grote wielen nu eenmaal meer gewaardeerd. Kortom, die handgrepen maken eigenlijk weinig verschil in aerodynamica, terwijl ze in veiligheid dus juist een heel groot negatief verschil maken. Het is dan ook niet ondenkbaar dat China het verbod op deze intrekbare deurgrepen doorzet en er misschien zelfs meer landen zijn die tot deze conclusie komen.