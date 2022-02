Candela C-8 laten we het eens over elektrische boten hebben

Op dit moment beheersen elektrische auto’s het nieuws in de autowereld. Zijn ze niet volledig elektrisch dan zijn ze wel hybride, al of niet met een stekker. Vermenigvuldig dit nieuws met de gasprijs en brandstofkosten voor auto's en je zit middenin een van de grote discussies en trends van deze tijd: duurzaamheid. We moeten zuiniger omgaan met energie en op zoek gaan naar goedkopere en alternatieve mogelijkheden.



Maar goed, een stekker aan je auto is dus energiezuiniger, zeker als je ook nog eens zonnepanelen op je dak laat leggen. Maar vreemd genoeg hebben we dan weer ineens een stekker aan onze fiets. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld want tijdens het fietsen leveren we gezonde energie die we dus liever inruilen voor een elektrische aandrijving (trapondersteuning). En de energie daarvoor moet weer ergens vandaan komen.

Laten we het eens over elektrische boten hebben

Volgens meerdere informatiebronnen zouden er tussen de 400 en 500 duizend mensen een pleziervaartuig hebben in Nederland. Dat zijn er dus iets meer dan een paar. De meeste hiervan varen op benzine, het leeuwendeel van de klassiekers dieselen. Zo’n 3% van de totale vloot zou inmiddels een elektrische of hybride aandrijving hebben. Dat is nog maar bar weinig. De gemiddelde levensduur, en leeftijd, van een boot ligt echter aanzienlijk hoger als die van een auto. Dat betekent dat mensen ook op het water dus ook niet zo maar even overstappen op een schoner alternatief, voor het gemak noemen we die boten dan ook maar EV (Elektrisch Vaartuig).

Duurzaamheid is een hot topic. Daarom is het nu misschien wel het geschikte moment om ook op het water eens te komen met een revolutionaire oplossing. Want, is er al zoiets als een Tesla op het water? Een boot die alle andere ontwerpen en concepten doet verbleken. De tijd is er rijp voor en dat moeten ze ook in Zweden hebben gedacht.