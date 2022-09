Brake-assist werkt nog (lang) niet optimaal

Tijdens de eerste test reden de auto’s met 30 mph (ongeveer 48 km/h) richting een stilstaande voorligger. In 17 van de 20 gevallen voorkwam de remassistent dat een aanrijding plaatsvond. Daarna werd de snelheid opgevoerd naar 40 mph (ca. 64 km/h). Met die snelheid werd nog slechts in 6 van de 20 tests een aanrijding voorkomen.

Uit onderzoek van de American Automobile Association (AAA) blijkt dat de systemen die ervoor moeten zorgen dat auto’s bij een naderende botsing automatisch afremmen en tijdig tot stilstand komen slechts in beperkte mate werken. Met name bij aanrijdingen die doorgaans tot meer gewonde chauffeurs en passagiers leiden – frontaal bij een afslaande tegenligger en van de zijkant wanneer bijvoorbeeld geen voorrang verleend wordt, biedt brake-assist nog maar weinig soelaas.

Frontale en botsingen van zijkant niet te voorkomen

Bij botsingen die doorgaans tot veel meer schade en slachtoffers leiden, blijkt de remassistent echter nauwelijks te werken. Dan gaat het over aanrijdingen in de flank en frontale botsingen. In de VS zijn dergelijke aanrijdingen goed voor bijna 40 procent van alle dodelijke slachtoffers die vallen bij aanrijdingen tussen twee auto’s.

Uit de test bleek dat geen enkele auto met brake-assist dergelijke aanrijdingen konden voorkomen. Sterker nog, de driver assist systemen van deze voertuigen gaven voor de aanrijding zelfs geen enkele waarschuwing dat er gevaar op handen was. Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel voordat auto’s volledig autonoom aanrijdingen kunnen voorkomen.

