Bekijk de LEGO Formule 1-wagen van Lando Norris nu in het echt

De banden zien er duidelijk gebruikt uit: de LEGO Formule 1-wagen waarin Lando Norris echt heeft gereden is nu in het echt te bewonderen. Je hebt er geen dure kaartjes voor nodig zoals voor de F1 Exhibition, je kunt gewoon naar Hoog Catharijne in Utrecht gaan.

LEGO Formule 1-wagen McLaren

Kinderen en volwassenen lopen bewonderend om de F1-wagen heen. Of nou ja, de LEGO-wagen, al heeft hij wel echt op het circuit gereden met een topcoureur achter het stuur. Kinderen vragen zich hardop af of hij ook echt kan rijden en of hij niet een beetje groot is voor een F1-wagen. Nou…

Hij weegt ongeveer twee keer zoveel als een echte Formule 1-auto: de LEGO-McLaren van Norris is 1.500 kilogram, vergeleken bij de 795 kilogram die zijn echte auto weegt. Het is natuurlijk belangrijk dat Formule 1-auto’s zo aerodynamisch en licht mogelijk zijn, waardoor echt een LEGO-auto bouwen van LEGO niet per se voor de racerij geschikt is.

Toch heeft LEGO wel 10 auto’s gemaakt van alle teams en hebben de coureurs hier ook echt een rondje in gereden. Dat zie je dus ook af aan de banden van de LEGO-bolide van Norris die je nu in Hoog Catharijne kunt zien.