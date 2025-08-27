Bekijk de LEGO Formule 1-wagen van Lando Norris nu in het echt

De banden zien er duidelijk gebruikt uit: de LEGO Formule 1-wagen waarin Lando Norris echt heeft gereden is nu in het echt te bewonderen. Je hebt er geen dure kaartjes voor nodig zoals voor de F1 Exhibition, je kunt gewoon naar Hoog Catharijne in Utrecht gaan.
Kinderen en volwassenen lopen bewonderend om de F1-wagen heen. Of nou ja, de LEGO-wagen, al heeft hij wel echt op het circuit gereden met een topcoureur achter het stuur. Kinderen vragen zich hardop af of hij ook echt kan rijden en of hij niet een beetje groot is voor een F1-wagen. Nou…
Hij weegt ongeveer twee keer zoveel als een echte Formule 1-auto: de LEGO-McLaren van Norris is 1.500 kilogram, vergeleken bij de 795 kilogram die zijn echte auto weegt. Het is natuurlijk belangrijk dat Formule 1-auto’s zo aerodynamisch en licht mogelijk zijn, waardoor echt een LEGO-auto bouwen van LEGO niet per se voor de racerij geschikt is.
Toch heeft LEGO wel 10 auto’s gemaakt van alle teams en hebben de coureurs hier ook echt een rondje in gereden. Dat zie je dus ook af aan de banden van de LEGO-bolide van Norris die je nu in Hoog Catharijne kunt zien.
LEGO en Formule 1 werken al jaren samen aan LEGO-sets van Formule 1-auto’s, maar nu is die samenwerking geïntensiveerd met deze LEGO-auto’s die bijna schaal 1 op 1 zijn met echte Formule 1-auto’s. Mensen om de auto heen in Catharijne zeggen: ‘Hij is wel erg groot’, maar dat is toch echt hoe groot een echte Formule 1-auto ook is. Het zijn geen Hot Wheels.
Wel gaat dit gevaarte iets minder snel: geen 300+ kilometer, maar een nette 20 kilometer per uur. Wel zit er ook heel veel tijd in, net als in een echte: er werd in Tsjechië maar liefst 22.000 uur aan de Formule 1-auto’s gebouwd door een team van 26 man.
Het exemplaar in Utrecht bestaat uit 400.000 LEGO-steentjes, waaronder een paar opvallende witte die zorgen voor het aangeven van namen en merken. De McLaren-auto’s zijn oranje en passen daardoor perfect in Nederland dit weekend, waar de een-na-laatste Formule 1-race op Zandvoort zal plaatsvinden.
Je ziet op de auto daarnaast logo’s van onder andere Chrome. Het doel van de LEGO-samenwerking met Formule 1 is om de creativiteit en het engineerswerk van LEGO-bouwwerken te laten zien en zowel volwassenen als kinderen te inspireren.
LEGO heeft overwogen om de duidelijk gebruikte onderdelen of zelfs kapotte stukjes te vervangen van deze bolide, maar we zijn blij dat het daar niet voor heeft gekozen. Nu is het toch een veel authentieker gevaarte om te bekijken.
Deze Formule 1-auto, die ook wel McLaren F1 Team MCL38 LEGO Big Build heet werd tijdens de race van Miami dus echt gereden door Norris. Dat vond plaats op 4 mei met 10 stuks, zoals we eerder al beschreven in het artikel Bekijk de levensgrote Formule 1-auto’s van LEGO in vol ornaat. Toen waren ze in foto’s te zien, maar deze is dus echt met eigen ogen te bekijken.
Ze reizen ook soms mee met de echte Formule 1-teams: zo reist deze LEGO-McLaren na zondag door naar Monza voor de race, waarna hij weer terugkomt naar Utrecht voor LEGO Worlds, wat in de herfstvakantie plaatsvindt van 16 tot en met 22 oktober.
Liever nu al zelf kijken? De McLaren F1 Team MCL38 LEGO Big Build staat in het Utrechtse winkelcentrum in het eetgedeelte (de Stadkamer) gewoon open en bloot om te bewonderen: wel moet je snel zijn, want hij is er nog tot en met zondag 31 augustus.
Ook leuk: er staat ook een kleine versie van de F1-auto bij, die te koop is via de LEGO-winkel in Hoog Catharijne, maar ook via de website van LEGO.