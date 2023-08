Bayern spelers verkopen hun Audi’s

Profvoetballers rijden vaak in auto’s die de gewone man of vrouw niet kan betalen. Bij Bayern München valt dat wel mee. Althans, wat de auto’s betreft die de spelers en staf ‘van de zaak’ krijgen. De autosponsor van de zuid-Duitse voetbalclub is namelijk al jaren Audi . Onlangs kregen alle spelers hun nieuwe, volledig elektrische, ‘leasebakken’ van Audi . De ingeruilde modellen worden binnenkort verkocht. Dat betekent dus dat je vanaf 1 september kunt inschrijven op, bijvoorbeeld, de tweedehands Audi van Thomas Müller, Leroy Sané of een van de andere spelers van FC Bayern.

Te koop, 2e hands Audi: Van een ‘oud voetballertje’ geweest

Zoals gezegd worden de ingeruilde Audi’s van de Bayern spelers nu te koop aangeboden. Leuk voor de fans of andere autokopers de op zoek zijn naar een, ongetwijfeld goed onderhouden, tweedehands elektrische Audi. Omdat Bayern en Audi nogal wat interesse voor de 2e handsjes verwachten, is besloten dat geïnteresseerden tijdens de de IAA Mobility 2023 in München (5 t/m 10 september) in de Audi Experience-ruimte in FC Bayern World een reserveringsaanvraag kunnen doen.

De auto’s worden verkocht op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De gelukkige nieuwe eigenaren krijgen behalve de Audi ook nog een certificaat van echtheid en een shirt dat door de eerste berijder is gesigneerd.