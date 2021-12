​Amsterdam is een-na-duurste stad ter wereld qua brandstofprijzen

Baal je van de hoge brandstofkosten? Jij niet alleen. Het is tegenwoordig aanzienlijk duurder geworden om de auto te pakken en dat geldt overal in Nederland. Uit een onderzoek naar 173 hoofdsteden over de hele wereld is zelfs naar voren gekomen dat we niet alleen denken dat onze brandstof zo duur is: Amsterdam is de op een-na-duurste stad als het gaat om benzine.

Brandstof duurder

Het onderzoek werd verricht door Economist Intelligence Unit (EIU). Dat heeft gezien dat de prijzen sowieso wereldwijd omhoog zijn geschoten. Het schrijft: “Gemiddeld zijn de prijzen voor de goederen en diensten met 3,5% op jaarbasis gestegen in lokale valuta, vergeleken met een stijging van slechts 1,9% vorig jaar.”

Brandstof is over de hele wereld duurder, maar in Nederland merken we daar dus veel van. Op het moment van het onderzoek was de gemiddelde prijs 2,18 euro voor 1 liter benzine (ongelood). We staan achter Hong Kong, wat gemiddeld het duurste land is als je je auto of je motor vol wil tanken.

De transportkosten stegen het snelst, voornamelijk vanwege de stijgende olieprijzen die de prijs van loodvrije benzine met 21% dreven. Het onderzoek is echter meer uitgebreid, want het hele levensonderhoud komt erin voorbij. Ook de categorieën recreatie, tabak en persoonlijke verzorging lieten sterke stijgingen in prijs zien.