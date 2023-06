5 redenen om motorkleding te dragen

Het is superheet buiten en dan is het natuurlijk het lekkerst om in je t-shirtje op de motor te stappen. Dat is ook legaal: er is in Nederland geen verplichting om motorkleding te dragen. Maar ja, is het echt heel verstandig? Nee, al spreekt de politie je er waarschijnlijk wel even op aan. Dit zijn vijf redenen om toch maar wel motorkleding te dragen.



1. Bescherming

Het is voor de hand liggend, dus we komen er meteen mee: als je een leren of een kevlar pak draagt en je schuurt met je lijf over de grond, dan heb je aanzienlijk minder snel schaafwonden of nog veel erger letsel. Er zit immers nog een stevige laag tussen jouw huid en de grond en dat scheelt een heleboel narigheid. Sommige mensen denken dat op 50-wegen rijden scheelt, maar dat is niet zo. Natuurlijk: maak je een klapper, dan is de kans op ernstig letsel iets kleiner, maar vergis je niet: juist op provinciale wegen en binnenweggetjes gebeuren de meeste ongelukken.