4x4electric: 2 mensen en 1 100% elektrische auto op naar Afrika

Hij is er klaar voor! De 4x4electric is voorzien van zijn zonnepanelen en dat maakt hem helemaal klaar voor zijn duurzame expeditie naar Zuid-Afrika. 40.000 kilometer, 100 procent elektrisch.

Zelfvoorzienend Maarten van Pelen en Renske Cox hebben voor hun auto een watersysteem ontwikkeld om rivierwater in de watertank te pompen. Dat wordt vervolgens gefilterd en zo kunnen ze duurzaam drinken en douchen. Dat zullen ze nodig hebben, want ze hebben een flinke rit voor de boeg. Zoals ze zelf aangeven: “Het is ons doel om van Nederland naar Zuid-Afrika te rijden (en terug) met een gewone elektrische auto die we opladen met zonnepanelen.” Het koppel is volledig zelfvoorzienend, slaapt in een tent op het dak en kan dus ook helemaal zelf douchen en water zuiveren. Enorm knap wat de twee gaan doen, zeker omdat ze een mooi doel hebben. Ze willen laten zien dat je op een duurzame manier kunt leven en reizen, zonder dat je stopcontacten en laadpalen nodig hebt. En vooral: dat je daarvoor helemaal niet veel hoeft in te leveren.

4x4electric Dat doen ze allemaal in hun 4x4electric. Het duo trof alle maatregelen voor de pre-expeditie die inmiddels is begonnen. Hierbij worden de verschillende technieken in allerlei verschillende situaties getest. Kan de auto inderdaad direct met zijn zonnepanelen worden opgeladen en hoe zit het met de koelkast: wordt die ook goed en wel opgeladen met de zonnepanelen? Het is namelijk niet alleen een auto die op zonne-energie rijdt: het is een soort mini-kampeervoertuig. Hij heeft naast een koelkastje bijvoorbeeld ook inductiekookplaten, een airco en meer kampeermogelijkheden. Een generale repetitie is zeer welkom, want uiteindelijk moet de auto het gaan schoppen tot Zuid-Afrika. Plus, er is gekozen voor een geheel nieuwe laadtechniek, waardoor flink testen sowieso geen slecht idee is.

Zonnepanelen Die laadtechniek werd ontwikkeld met Venema e-mobility en bestaat uit 60 lichtgewicht zonnepanelen. Er is geen extra accu, er is alleen een omvormer waarmee de accu van de bolide van stroom wordt voorzien. Op zich is het off-grid opladen vanuit een accu niet nieuw, maar dat er zonnepanelen als energiebron worden gebruikt wel. Immers zijn zonnepanelen niet bepaald de meest constante stroomafgevers, omdat de zon nu eenmaal ook niet altijd aanwezig is. Om die reden is er een speciale omvormer ontwikkeld om met de auto te communiceren. Er zit een ladensysteem in de auto om de 60 panelen compact en lichtgewicht op te bergen, naast dat er een dakkoffer van 200 liter is gemaakt om de persoonlijke spullen in op te bergen. Mito Solar heeft ook geholpen bij de 4x4electric: het maakte met de hand zonnepanelen die perfect op de auto passen.

Van Nederland naar Afrika De komende paar weken doet de auto eerst een ronde door Nederland, dus je kunt hem met je eigen ogen bekijken op diverse evenementen. Morgen is hij in Heereveen bij VanDenBrug, vrijdag op Landgoed de Camping in ‘t Zand, 5 oktober op het Congres NKC Beter op Kampeerreis in Utrecht, 6 oktober op het Wildlife Film Festival in Rotterdam en 8 en 9 oktober op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht.