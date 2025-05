10 dingen die je in de auto kunt doen terwijl je omrijdt voor werkzaamheden

1. Bellen

Niet elke generatie is er even dol op, maar je kunt ervoor kiezen om eindelijk contact op te nemen met die ene klantenservice die je altijd op het verkeerde moment wil bellen. Of gewoon die vriendin om stoom af te blazen na een lange dag werken. Bellen kan dankzij Android Auto en Apple CarPlay gewoon handsfree. Maar goed, dat is natuurlijk iets dat we inmiddels al heel lang in de auto kunnen.

2. Podcasts luisteren

Het is een van de dingen die mensen het meest doen in de auto: podcasts luisteren. Het is er immers een ideaal moment voor. Je kijkt naar het verkeer en je luistert ondertussen hoe mensen praten over onderwerpen die je leuk vindt. Je kunt podcasts luisteren via bijvoorbeeld Podimo of Spotify.

3. Je speech oefenen

Moet je binnenkort een speech geven? Dat hoeft niet altijd zakelijk te zijn. Misschien gaat je beste vriend trouwen en moet je als getuige wel een praatje houden. In de auto is een goed moment om te oefenen met wat je wil zeggen en hoe je dat gaat zeggen. Het is immers niet alleen dat een grap verteld wordt, maar hoe is minstens net zo belangrijk.