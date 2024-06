Symposium ‘Artificial Intelligence’ door het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Eerder deze maand organiseerde het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een symposium getiteld ‘Artificial Intelligence’. Dit evenement was speciaal bedoeld voor de medewerkers van het ziekenhuis om hen bewust te maken van de mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) en de impact ervan op hun dagelijkse werk en regionale samenwerking.

Bewustwording en Innovatie met Lisa Aukema

De dag begon met een inspirerende presentatie door Lisa Aukema, Projectleider Innovatie & Strategie en Technisch Geneeskundige. Aukema benadrukte het belang van AI in de huidige zorgomgeving: “De zorgvraag neemt toe, terwijl we juist kritieke zorg afnemen. Hoe kunnen we dat aanpakken? Onder andere door digitale transformatie en AI.”

Ze gaf voorbeelden van lopende AI-projecten binnen het JBZ. Zo wordt er bijvoorbeeld een traject voor oogchirurgie geïmplementeerd. Daarnaast wordt er getest of spraakherkenning in de vergaderruimte met patiënten mogelijk is. Aukema vertelde enthousiast: “In radiologie zien we echt dat AI-tools niet alleen in productie zijn, maar ook in het dagelijks leven worden gebruikt.”

Een van de concrete voorbeelden die Aukema noemde, was het ontwikkelen van een algoritme om ‘no shows’ te voorspellen, dat wil zeggen patiënten die niet komen opdagen voor hun afspraak. “We zijn nu een algoritme aan het ontwikkelen voor no shows, zodat we beter kunnen anticiperen op het niet verschijnen van patiënten,” legde ze uit. Dit soort innovaties kunnen de efficiëntie van het ziekenhuis aanzienlijk verbeteren.

Aukema benadrukte ook het belang van bewustwording en kennisdeling binnen het ziekenhuis: “Bijna 50 procent van de aanwezigen wist niet precies wat AI is, dus we moeten meer bewustwording creëren en kennis delen.” Ze wees erop dat veel medewerkers al onbewust met AI werken, bijvoorbeeld in de vorm van geautomatiseerde laboratoriumsystemen die bloedcellen categoriseren.