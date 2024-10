Snoop Doggs nieuwe videoclip is volledig AI: oordeel zelf

Er is veel veranderd: op een gegeven moment waren de videoclips niet meer zo interessant: er was geen ruimte meer voor op televisie, omdat TMF verdween en MTV alleen nog Teen Mom en Ex on the Beach-achtige programma uitzond. Er was ook niet veel vraag meer naar, omdat je op YouTube altijd een clip of een nummer kon opzoeken. Daarna kwamen natuurlijk social media en veranderde dat weer. Niet dat MTV ineens weer vol voor de clips ging, maar wel omdat artiesten weer een beetje hun best moesten gaan doen.

Clips op sociale media

Videoclips zijn nog steeds de beste reclame voor je muziek en zeker op social media is daar veel om te doen: een blik achter de schermen, hype over wat er in de clip gebeurt, outfits die worden gedragen, en natuurlijk uiteindelijk het delen van (stukjes van) de clip zelf. Genoeg te doen dus. En dan komt er ook nog TikTok bij, waar als je een beetje een leuke choreografie maakt, er ook nog eens extra veel wordt nagedaan. Is er een betere vorm van vleierij? En wederom: van reclame? Eigenlijk niet.

Kortom, videoclips zijn weer belangrijk, maar op een andere manier. Het is echter de vraag of de AI daar iets aan gaat veranderen. Je kunt van een videoclip die door ‘de computer’ in elkaar is gezet moeilijk een hype maken. Je kunt er wel veel verschillende beelden uit delen zonder dat iemand snapt wat er nou gezegd wordt, want dat zie je wel veel bij AI-clips: het zijn vaak heel korte op elkaar gepropte videostukjes die niet op elkaar lijken als je naar het visuele plaatje kijkt, maar ook niet op elkaar lijken in het verhaal. Maar de echte hype en ‘backstage’, dat mis je als fan wel.