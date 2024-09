Oprah leidt een panel met belangrijke mensen in AI: de wereld is verbaasd

De Amerikaanse TV-zender komt met een TV-special genaamd AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special. Aan de titel alleen al zijn enkele interessante dingen op te merken, maar de meest opvallende is natuurlijk dat Oprah Winfrey erbij betrokken is. Ze staat immers niet echt bekend om iemand die heel tech savvy is of investeert in AI. Het lijkt vreemd om zo iemand dan een panel te laten leiden met de groten der aarde, zoals Bill Gates en Sam Altman.

OpenAI en Microsoft

Althans, dat zou je denken. Waarschijnlijk is het plan om AI vooral te verkopen aan de wereld. Er is duidelijk veel onduidelijkheid, onvrede en angst rondom kunstmatige intelligentie en het is natuurlijk in het voordeel van OpenAI en Microsoft om de wereld te vertellen wat AI kan betekenen. En als je dan ook nog Oprah hebt die je sales pitch helemaal afmaakt: dan zit je gebeiteld. De naam van het evenement is ook slim gekozen: het impliceert al meteen dat AI een grote rol voor ‘ons’ heeft. Ons als Amerikanen, ons als de wereld, ons als het menselijke ras? In ieder geval klinkt het belangrijk.

1/ Hi @Oprah . This event will be the first time many people will get info on Generative Ai. However it is shaping up to be a misinformed marketing event staring vested interests (some who are under a litany of lawsuits) who ignore the harms GenAi inflicts on communities NOW 🧵 pic.twitter.com/ykF9MWne4G — Karla Ortiz (@kortizart) August 30, 2024

Nu is dat wel een ietwat cynische manier om ernaar te kijken. De uur durende special die op 12 september verschijnt is er om te vertellen hoe AI het dagelijks leven beïnvloedt en er zitten bekende mensen uit de tech-industrie bij om dat verhaal te doen. Het is alleen op zijn minst onhandig te noemen dat hiervoor dan Microsoft en OpenAI worden uitgenodigd: twee bedrijven die niet alleen bekendstaan om hun innige samenwerking, maar ook om het feit dat zij ook de bedrijven zijn die waarschijnlijk het meest verdienen aan AI. Als er inderdaad aan mensen meer op een opbouwende manier verteld moet worden wat AI precies is en doet, dan zou dat toch veel sterker zijn als dat vanuit een wat neutralere kant wordt gedaan?

AI-marketingpraat

Sterker nog, zouden Gates en Altman er geen baat bij hebben als juist iemand anders het verhaal doet: dat kan hun verhaal alleen nog maar versterken. Zijn ze bang om de touwtjes uit handen te geven, denken ze dat de negatieve kant van AI te veel naar boven zal komen? In ieder geval lijkt het vooralsnog vooral een marketingpraatje te gaan worden, want zelfs al werkt Gates officieel al lang niet meer voor Microsoft, hij staat erom bekend AI als een godsgeschenk te zien. Zullen de impact op de natuur worden meegenomen of de copyright-problemen die al vanaf dag 1 spelen? Het gehallucineer van de AI?

This is really disappointing @Oprah and frankly a bit irresponsible to have a one-sided conversation on AI without informed counterarguments from those impacted. Just a paid for marketing opportunity for those deeply invested in it. https://t.co/B0uMIwmlQA — Theo (@tprstly) August 30, 2024

Altman, de man die eerder nog wegging bij OpenAI en toen onder wat vreemde omstandigheden weer terugkwam, spreekt in ieder geval over hoe AI werkt in Jip en Janneke-taal en over de “immense, persoonlijke verantwoordelijkheid die hooggeplaatsten binnen AI-bedrijven hebben”. YouTuber Marques Brownlee is daarnaast aanwezig om Oprah te laten zien wat AI allemaal kan: een soort Alexander Klöpping in DWDD, maar dan op een groter podium dus. Echter lijkt de rest van het praatje zo doordrongen van marketing, dat het de geloofwaardigheid van de bekende man achter MKBHD kan aantasten.

Hoop op Marilynne Robinson

Het is te hopen dat Tristan Harris en Aza Raskin van het Center for Humane Technology met een kritische noot komen, of anders de FBI, die Director Christopher Wray stuurt om te vertellen hoe criminelen AI in hun voordeel gebruiken. Auteur Marilynne Robinson vertelt hoe AI de menselijke waarden bedreigt. Die laatste lijkt vooral interessant en wat tegenwicht te bieden, maar het zou wellicht beter zijn als Robinson samen met Oprah de boel begeleidt, omdat ze duidelijk beter geïnformeerd is over kunstmatige intelligentie.

Oprah Winfrey has announced a primetime ABC special focused on the societal impact of AI. The special will feature in-depth interviews with tech leaders like Sam Altman and Bill Gates, offering insights into how AI is shaping the future. pic.twitter.com/dVdXOrCJsB — The Artificially Intelligent Enterprise (@theaienterprise) September 2, 2024

Oprah zelf zegt in ieder geval: “Het kan je fascineren of bang maken, of allebei, zoals in mijn geval. Laten we er meer over ontdekken.” We zijn benieuwd. AI kan inderdaad een fijne, positieve bijdrage leveren, maar of de technologie, wetgeving en het imago daar nu al klaar voor zijn, daar kun je over discussiëren. En daar zou je ook over moeten discussiëren, dus laten we hopen dat dat is wat AI and the Future of Us: An Oprah Winfrey Special brengt.

De uitzending is op 12 september op ABC te zien en een dag later op Hulu, waardoor de kans aanwezig is dat het ook naar onze streamingdiensten komt, zoals mogelijk Disney+.