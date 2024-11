Amazon vertelt wat er in je serie gebeurde nadat je in slaap viel

Ben je ooit met Gen V begonnen, maar heb je eigenlijk geen flauw benul meer waar die serie over ging? Amazon voegt nieuwe kunstmatige intelligentie toe aan zijn streamingdienst waarmee het samenvattingen kan geven over de serie die je kijkt. Een beetje zoals een recap die je vaak aan het begin van het nieuwe seizoen of zelfs de nieuwe aflevering ziet, maar soms wel eens ontbreekt.

X-Ray Recaps

Amazon gaat je via X-Ray Recaps helpen om bij elkaar te puzzelen wat er ook alweer was gebeurd, al zijn er wel zijwieltjes toegevoegd om te zorgen dat de AI niet allemaal spoilers weggeeft. Je wil natuurlijk weten wat er is gebeurd, maar het hoeft ook weer niet te veel te vertellen. De X-Ray Recaps werken ongeveer zoals de functie X-Ray. Dat is de functie waarmee je in elke scène kunt zien welke acteurs erin zitten.

X-Ray Recaps worden gemaakt met behulp van Amazons taalmodel Bedrock met daarbovenop op maat gemaakte taalmodellen die dan samen dialoog, scènes en ondertiteling analyseren om zo te begrijpen wat er is gebeurd. Het bijzondere is vooral dat het niet alleen samenvattingen kan maken van hele seizoenen of afleveringen, maar ook van kleine stukjes ervan. Ben je dus in slaap gevallen, dan hoef je het in principe niet terug te kijken: je vraagt de AI gewoon te vertellen wat er gebeurde in het laatste deel van de aflevering.

AI-samenvattingen op Prime Video

Amazon schrijft: ““De product- en technologieteams van Prime Video werken onophoudelijk om de kijkervaring van klanten te verbeteren en met de creatie van X-Ray Recaps pakken we direct een veelvoorkomend probleem aan waarmee klanten te maken krijgen bij het streamen van content: vergeten waar ze gebleven waren. Met deze contextbewuste functionaliteit levert Prime Video samenvattingen van memorabele momenten en belangrijke plotpunten, zodat onze klanten snel terug kunnen springen in waar ze naar aan het kijken waren of opnieuw kunnen ontdekken waarom ze in de eerste plaats verliefd werden op een serie.”

Je kunt de X-Ray Recaps als ze er eenmaal zijn vinden op de detailpagina van een serie of in X-Ray. Het komt nu eerst in beta op Fire TV-apparaten (vanaf vandaag), maar daar komen eind dit jaar meer apparaten bij. In eerste instantie werkt het met alle Amazon MGM Originals.