AI-assistenten vs AI-agents de volgende stap in kunstmatige intelligentie

Deze, voor velen nog bijna mystieke figuren, zijn voor mij de voorlopers en een leermodel om de wereld van AI te ontdekken. Inmiddels reizen er een paar mee tijdens een roadtrip naar Portugal, die loopt via de Spaanse Costa’s. Ze zijn ontworpen in de schoot van hun bovenmeester ChatGPT. De wereld gaat er echter totaal anders uitzien als we het hebben over de inzet van AI-agents.

Het verschil is misschien wel schrikbarend. Waarom? Een AI-assistent is immers ontworpen om gebruikers te ondersteunen bij specifieke taken, zoals vragen beantwoorden of leuke locaties in kaart brengen. Leuk als je een lange roadtrip maakt, want onze reisassistenten, zoals Lionardo & co, zijn best reactief en handelen op basis van de directe input die je ze geeft.

Een AI-agent daarentegen is veel autonomer en kan zelfstandig acties ondernemen, zoals gegevens verzamelen, processen automatiseren of complexe beslissingen nemen binnen een bepaalde context, zonder voortdurende input. Het grootste verschil is dat een assistent reageert op je vragen, terwijl een AI-agent veel proactiever handelt.

Een AI-agent biedt een compleet andere ervaring

Tijdens een roadtrip kan een AI-agent echt het verschil maken, vooral als je als fotograaf altijd op zoek bent naar specifieke doelen. Een AI-assistent reageert op jouw vragen: je vraagt een route, krijgt tips voor stops en kan een aantal hotelletjes aanbevelen. De keuze blijft aan jou, en dat kan prima werken.

Een AI-agent gaat echter veel verder door jouw voorkeuren en doelen te leren kennen. Waar de AI-assistent vooral standaard stops aanbeveelt, zoekt een agent actief fotogenieke locaties op. Suggesties zijn leuk, maar vaak te oppervlakkig. Een AI-agent houdt rekening met het moment van de dag, de zonshoogte en de beroemde ‘gouden uurtijden’. Hij kan proactief fotolocaties aanbevelen waarbij je optimaal gebruik kunt maken van bijvoorbeeld het zonlicht en zelfs routes plannen zodat je op tijd bij de jou zo gewenste fotolocatie.

Zo maak je niet alleen efficiënter gebruik van je tijd, maar zorg je ook voor foto’s van een hoger niveau. Daarnaast kan een AI-agent een hotel reserveren dat volledig voldoet aan jouw eisen en routes plannen die efficiënt en inspirerend zijn. Hierdoor wordt je reis veel persoonlijker en relevanter dan een traditionele assistent ooit kan bieden. Waar een AI-assistent wacht op jouw input, zorgt een agent dat je altijd een stap voor bent, zonder dat je erom hoeft te vragen.