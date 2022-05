Kies welke advertenties je niet wil zien op Google

Stel je voor dat je net een gokverslaving hebt overwonnen: dan zit je er niet echt op te wachten dat je allerlei advertenties te zien krijgt over online casino’s. Je kunt er helaas niet helemaal onderuit (immers stikt het ervan op de Nederlandse televisie sinds de wet- en regelgeving is veranderd), maar je kunt het wel uitschakelen in bijvoorbeeld Google. Dat kan nu met steeds meer onderwerpen.

Cookies Je kent dat vast wel: je hebt ergens gekeken voor iets leuks, het al dan niet gekocht, maar het blijft maar voorbij komen als je op andere sites komt. Cookies: heel verleidelijk, maar ook irritant. Zeker als je voor iemand een cadeautje wil shoppen en die persoon ook vaak gebruikmaakt van jouw laptop. Je kunt die cookie-advertenties wel wegkruisen en aangeven dat je er niet van gediend bent, maar dan is in het geval van onderwerpen die traumatisch voor je zijn het kwaad al geschied. Sinds 2020 kun je er in Amerika binnen Google voor kiezen om al dan niet advertenties te zien over bijvoorbeeld gokken en alcohol. Nu zijn daar meer onderwerpen bijgekomen en is de mogelijkheid wereldwijd uitgerold. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om advertenties over daten, zwanger zijn, moeder of vader worden of afvallen niet langer te zien. Als je bijvoorbeeld enorm worstelt met anorexia, een miskraam hebt gehad, niet zwanger kunt raken of in een heel serieuze relatie zitten, dan zit je op sommige van die advertentie-onderwerpen niet te wachten.

Google Display-netwerk Het is goed dat Google hier nu rekening mee houdt, al is het natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk welke onderwerpen taboe zijn of psychische uitdagingen oproepen. Bij heel religieuze mensen kunnen bijvoorbeeld advertenties over bepaalde wetenschappelijke onderwerpen in het verkeerde keelgat schieten, terwijl je bij sommige atheïsten weer niet hoeft aan te komen met advertenties over bijvoorbeeld de Passion. Helaas zijn er maar een beperkt aantal onderwerpen dat Google op dit moment onderscheidt, maar dat er meer bijkomen is al zeer positief. Je kunt die advertenties uitschakelen in je instellingen van je Google-account. Je ziet vervolgens bij websites van het Google Display-netwerk (dat zijn er maar liefst 2 miljoen) en bij Google en YouTube zelf niet langer advertenties die draaien om het onderwerp dat jij hebt weggevlagd. Je krijgt hierdoor dus meer controle over wat je wel en niet te zien krijgt.

Advertenties kun je niet uitzetten Google serveert je vervolgens wel andere advertenties, want je kunt advertenties in het algemeen niet uitschakelen. Hiermee verdient Google namelijk zijn geld. Ook goed om te weten: het is niet zo dat alle advertenties die bijvoorbeeld met alcohol te maken hebben worden weggefilterd. Je krijgt bijvoorbeeld geen advertentie meer te zien van Jack Daniels, maar nog wel van een luchtvaartmaatschappij met een stewardess met een glas wijn op een serveertray. Google is van plan om vaker nieuwe categorieën toe te voegen, wat het onder andere onderzoekt aan de hand van enquêtes. Natuurlijk zien veel mensen liever helemaal geen advertenties, maar om Google-diensten zoveel mgoelijk gratis te houden, is dat wel de oplossing waarvoor is gekozen. Het is in ieder geval goed dat veel toch zwaarwegende onderwerpen nu niet meer aan bod hoeven te komen, maar alleen als je daar zelf voor kiest.