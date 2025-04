Dit bekende merk televisies leest je emoties voor advertenties

Een ‘emotieprofiel’ op basis van je kijkgedrag

Het gebruikt niet daadwerkelijk je emoties, maar de openbaar beschikbare informatie over de series en films die je kijkt. Dan word je vervolgens ingedeeld bij de sociale vlinders, de doelgedreven fiksers of de meelevende planners. Je kunt ook een digitale adopter zijn of een wellness-zoeker bijvoorbeeld. Zo zijn er allemaal verschillende profielen gemaakt en op basis van wat je kijkt worden er dan bepaalde advertenties getoond.

Het geeft aan adverteerders meteen meer informatie over de kijker en dat is waardevol. Het wordt ook wel psychografische data genoemd en het gaat verder dan de standaard demografische data. Dus geen locatie of leeftijd van de kijker, maar juist waarden en overtuigingen. Het gaat dus wat dieper de psyche in dan wat meer feitelijke informatie zoals je burgerlijke staat.

Het is wel de vraag of gebruikers dit willen. Op het populaire Instagram krijg je ook voortdurend advertenties te zien die heel erg passen bij wat je bezighoudt. Tegelijkertijd zullen mensen die erg op hun privacy gericht zijn waarschijnlijk liever niet dit soort persoonlijkere dingen zien. Wel is duidelijk dat LG meteen veel data tot zijn beschikking heeft: het maakt televisies die erg worden gewaardeerd om hun kwaliteit en dus ook veel worden verkocht.

Sommige mensen vinden die persoonlijke advertenties juist beter: die zorgen immers dat je als je geen kinderen wil niet met allemaal kinderzaken wordt geconfronteerd, of als je grote interesse hebt in telefoons er ook veel technologie naar voren komt, iets waar je dus ook graag meer over wil weten. Daarnaast zijn ook de tijden verandert; waarschijnlijk zou hier vijftien tot twintig jaar geleden nog heel anders naar worden gekeken dan nu.