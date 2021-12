​De luidheidsnorm: Online video’s moeten een max volume krijgen

Je kent dat vast wel, dan zit je televisie te kijken, en dan komt het reclameblok (dat tegenwoordig gemiddeld 8 minuten duurt) erin en dan moet je ineens graaien naar de afstandsbediening omdat het volume ineens omhoog schiet. Nu zijn er luidheidsnormen afgesproken, maar zeker online is het tijd voor een nieuwe, menen diverse online publishers in Nederland.

Reclame? VOLUME OMHOOG

Nederlandse online publishers verenigen zich in Screenforce, een overkoepelende organisatie die aangeeft dat er absoluut een nieuw maximum volume moet komen voor online video’s en reclames. Adverteerders en producenten van commercials moeten samen zorgen dat er een minder groot verschil is in volume tussen online content en online commercials. Immers heb je online hetzelfde probleem: zet maar eens een YouTube-video aan, geheid dat ervoor een commercial zit die keihard door je speakers heenblaast.

Het is enorm storend en dat is reden voor Screenforce om op te roepen tot een luidheidsnorm. De European Broadcast Union zei het al eerder: gebruik onze luidheidsnorm zodat alle content op hetzelfde geluidsniveau wordt geserveerd. Wat niet veel mensen weten, dat is dat er allerlei luidheidsnormen zijn en dat er op televisie ook zeker aan zo’n luidheidsnorm moet worden voldaan. Je kunt het als zender niet maken om de luidheid wanneer de commercials komen extreem omhoog te schroeven. Dat is namelijk niet alleen vervelend voor het gehoor: vaak wordt er juist in de commercialbreak even gesproken tussen de mensen thuis en dan zou het volume eerder zachter moeten dan harder.