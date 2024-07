Adform komt met op AI-gebaseerde contextual targeting

Adform kondigt een exclusieve samenwerking aan met Cognitiv, wereldwijd een van dé leveranciers van deep learning AI voor marketeers. Samen zullen zij Cognitivs GPT AI-gebaseerde contextuele targeting beschikbaar stellen in de belangrijkste Europese talen. Dankzij de samenwerking kunnen adverteerders in Europa nu voor het eerst gebruikmaken van GPT AI-gebaseerde contextual targeting. PubMatic is de exclusief geselecteerde SSP die toegang heeft tot alle inventory via hun “Connect”-oplossing. Ondersteunde Europese talen zijn onder andere Engels (VK), Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Zweeds, Deens, Noors en Fins.

Speciale taalmodellen en AI-prompts

ContextGPT maakt gebruik van speciale taalmodellen (LLM’s) om de inhoud van een pagina te “lezen” op een manier die traditionele keyword technologie niet kan evenaren. Media-inkopers krijgen hierdoor toegang tot contextual targeting op schaal die vele malen preciezer is met een veel beter begrip van betekenis en umfeld dan de meer basic keywords, die normaal worden gebruikt voor contextual targeting. Met behulp van AI-prompts, die in elke taal geschreven kunnen worden, kunnen contextuele segmenten worden geproduceerd waarmee campagnes continu kunnen worden geoptimaliseerd. Indrukwekkend genoeg kunnen AI-prompts content over talen heen matchen. Een Franse prompt kan bijvoorbeeld URL’s met Duitse content vinden. Adform-gebruikers krijgen op deze manier toegang tot zowel standaard als aangepaste contextuele segmenten.

“AI biedt enorme potentie voor marketingdoeleinden en de sector kan een grote golf aan innovaties verwachten. Bij Adform begrijpen we als geen ander hoe nauwkeurig en lokaal adverteerders moeten zijn voor de beste performance. We zijn dan ook enorm blij dat we als eerste het ContextGPT-product van Cognitiv aan onze Europese klanten kunnen aanbieden. Deze oplossing is echt next-generation AI die hen in staat stelt om ongekende nauwkeurigheid en nuance te leveren, terwijl ze toch schaal bereiken, en dat over verschillende talen heen,” aldus Katja Henneveld, Country Manager Benelux en Frankrijk bij Adform.

Contextuele targeting geherdefinieerd

Dat adverteerders profiteren van betere prestaties zonder in te boeten aan schaal wordt bevestigd door Jeremy Fain, medeoprichter en CEO van Cognitiv. “Met onze LLM’s hebben wij contextuele targeting opnieuw geherdefinieerd. We zijn blij dat we door onze samenwerking met Adform merken nu gebruik kunnen laten maken van de nieuwste AI-mediaplatform technologieën in de belangrijkste talen in Europa, waardoor hun huidige contextuele mogelijkheden aanzienlijk worden verbeterd.”