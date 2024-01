​3 voorspellingen voor de beste privacy-first advertenties in 2024

Na alle technologische ontwikkelingen in 2023 zijn de uitdagingen voor adverteerders dit jaar groot. De centrale vraag: hoe kun je gepersonaliseerde advertenties maken, zonder daarbij third-party cookies te gebruiken en dus de privacy van de consument te schenden? Voor het beantwoorden van deze vraag staan we stil bij drie hierop aansluitende trends in 2024 volgens Seedtag: generative AI, interessegerichte targeting en first-party data.

Maar eerst 2023

Voordat we kijken naar de AdTech-voorspellingen voor 2024, blikken we terug op enkele belangrijke gebeurtenissen in de advertentiewereld van vorig jaar. Centraal in 2023 stond de aanscherping van regelgeving omtrent privacy. Door AI aangestuurde targeting, videocontent, CTV- en in-game advertenties werden steeds populairder, terwijl toenemende zorgen rondom privacyschending hebben gezorgd voor een grotere interesse in contextual targeting.

Veel bedrijven bevonden zich het afgelopen jaar in een zoektocht naar balans tussen automatisering en menselijke expertise, maar ook tussen privacy, innovatie en authentieke verbindingen. Oftewel: hoe kun je de consument targeten met een persoonlijke maar toch verantwoorde advertentie?

Een uitdaging die nog altijd aanwezig zal zijn dit jaar, maar verdieping in de thema’s generative AI, interessegerichte targeting en first-party data zal je op weg helpen.

1. De impact van generative AI op de transformatie van AdTech

Generative AI - kunstmatige intelligentie die nieuwe inhoud kan creëren door te leren van bestaande gegevens en patronen - wordt steeds vaker ingezet. Zo blijkt uit een recent onderzoek van McKinsey dat 22% van de respondenten het al regelmatig in hun werk toepast. De verwachting is dat ook marketingstrategieën zich zullen blijven ontwikkelen met behulp van generative AI. Aangezien consumenten een gemiddelde aandachtsspanne hebben van slechts acht seconden, wordt het steeds belangrijker om hun interesse te wekken en vervolgens vast te houden. De juiste plaatsing en creatieve opmaak van advertenties spelen hierin een grote rol.

Met generative AI kun je als merk jouw creatieve, contextuele boodschap makkelijker op grote schaal naar buiten brengen. Dit is essentieel voor het vergroten van online zichtbaarheid. Een paar tips voor de toepassing van generative AI: