YouTubers kunnen nu geld verdienen met muziek van een ander

YouTube maakt het nu mogelijk om extra geld te verdienen. Creators op het platform kunnen namelijk muziek gebruiken in hun video waardoor ze extra euro’s binnenharken. Heel fijn, want zo kun je geld verdienen met andermans muziek. Het gaat om gelicenseerde muziek waarbij je ofwel als creator eerst de rechten zelf betaalt om de muziek te mogen gebruiken, waarna de inkomsten geheel voor jou zijn. Ofwel de muziek ‘gratis’ gebruiken en winst delen met de mensen die er recht op hebben.

Let wel, YouTube neemt nog steeds 45 procent van de inkomsten op video’s en dat geldt dus ook voor de muziek. Maar het verschil is dus wat er met de 55 procent gebeurt die over is: het is ofwel helemaal voor de YouTuber nadat hij of zij er eerst voor heeft betaald, of het gaat gedeeltelijk naar de mensen die de rechten hebben (en een beetje naar henzelf). Daarbij maakt het nog wel uit hoeveel gelicenseerde nummers er in de video worden ingezet. Bij één nummer is dat 27,5 procent, bij twee is dat een stuk minder: 18,3 procent.

Klinkt als een makkelijke keuze om te maken, toch? Het zijn immers allebei keuzes waarmee je geld verdient, al heb je bij de eerste een investering nodig (en die is vrij fiks: 100 euro). YouTube heeft deze mogelijkheid al een half jaar geleden aangekondigd, maar nu gaat het toch echt beginnen. YouTube heeft een catalogus gelanceerd waarin je allemaal populaire muziek kunt vinden die je als creator in je video kunt gebruiken. Het gaat om meer dan 50 labels en uitgevers, maar geen extreem bekende artiesten

YouTube

Muziek gebruiken is altijd lastig. Tijdens corona hadden mensen die danslessen online gaven de grootste moeite om hun video’s en streams live te houden, omdat wanneer er gelicenseerde muziek wordt gebruikt vaak rechtenproblemen optreden. Vervolgesn worden de video’s of streams helemaal offline gehaald. Dat geldt op Facebook bijvoorbeeld, maar ook op YouTube. Je kunt niet zomaar een muziekje dat je toevallig leuk vindt in je video inzettten.

Nu wordt dat dus iets makkelijker, al is het wel alleen Amerika waar deze functie op dit moment live is. Het gaat nog om een betatest, maar het is de bedoeling dat het in het komende jaar ook naar andere landen gaat. We zijn benieuwd of die catalogus bijvoorbeeld ook Nederlandstalige muziek bevat, wanneer de functie eenmaal wordt uitgebreid. In ieder geval zal het een goede manier zijn voor beginnende artiesten om zich in de kijker te spelen. We weten immers allemaal wat er met sommige muziek uit TikTok-video’s gebeurt…