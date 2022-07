Geld verdienen op Facebook? Gebruik bepaalde muziek in je video

Facebook doet er normaal alles aan om het onmogelijk te maken om bekende muziek in je Facebook-video’s te gebruiken. Een Zumba-lesje tijdens coronalockdowns zat er daarom niet echt in. De tijden gaan echter veranderen: Facebook gaat je juist betalen om bepaalde muziek in een video te gebruiken.

Music Revenue Sharing Het gaat om de functie Music Revenue Sharing op Facebook, waardoor je als creator makkelijker geld kunt verdienen aan je video's waarin gelicenseerde muziek wordt gebruikt, stelt Facebook. Het gaat dan zeker niet om alle muziek, maar die van onder andere artiesten zoals Post Malone, Tove Lo, Grupo La Cambia, Leah Kate en Bicep. Hierdoor krijgt zowel de maker van de muziek als de maker van de video betaald. Music Revenue Sharing werkt via de Rights Manager. Dat is een door Facebook ontwikkelde video-, audio- en beeldmatchingtool waarmee het makkelijker is om rechten van bepaalde gebruikte content te beschermen en bewaken. Facebook kan dit doen omdat het contracten heeft met de muziekindustrie en geld betaald voor licenties. Nu kun jij daarvan profiteren, net als de artiesten. Hoewel, dat profiteren komt zo met zijn haken en ogen.

Alleen voor populaire creators Het is namelijk niet voor iedereen, want je moet wel populair genoeg zijn om gebruik te maken van Music Revenue Sharing. Je moet als videomakers al in aanmerking komen voor in-stream advertenties in hun content en voldoen aan Facebooks voorwaarden om in aanmerking te komen voor monetization. Voldoe je daaraan? Dan heb je geluk en ontvang je een inkomstenaandeel van 20% op video's die hiervoor in aanmerking komen, waarbij een apart deel naar houders van muziekrechten en Meta gaat. Facebook geeft aan: “De inhoud moet voldoen aan het monetization-beleid van Facebook, de Community Standards en de muziekrichtlijnen. De video moet minstens 60 seconden lang zijn en er moet ook een visuele component in de video zitten; de gelicenseerde muziek zelf mag niet het hoofddoel zijn. Meer details en criteria voor het delen van inkomsten zijn te vinden in het Helpcentrum.”

Eerst de VS Music Revenue Sharing wordt vanaf vandaag wereldwijd uitgerold naar videomakers, maar in-streamadvertenties krijgen in eerste instantie alleen in de VS betaalt: de komende maanden wordt dit uitgerold naar de rest van de wereld. En dus alleen als je al populair bent. Reden dus om je Facebook-video-imperium de komende maanden flink uit te bouwen én te wennen aan de sound van Tove Lo en Post Malone.