De vind ik niet leuk-knop van YouTube werkt niet

Mozilla heeft voor zijn onderzoek de data van meer dan 20.000 YouTube-gebruikers ingezet om te kijken of knoppen zoals ‘geen interesse’, ‘vind ik niet leuk’, ‘stop met het aanraden van dit kanaal’ en ‘verwijder uit kijkgeschiedenis’ wel zin hebben. Niet dus. Je krijgt alsnog constant video’s te zien van hetzelfde kaliber. In het beste geval zijn dat er de helft minder, maar alsnog komen er veel video’s door het algoritme heen. Mozilla werkte met gigantisch veel data: het ging om meer dan 500 miljoen aangeraden video’s.

Geen respect voor zijn gebruikers

Mozilla vindt dat de onderzoekers geen respect hebben voor de feedback van gebruikers of de tijd die gebruikers spenderen op het platform. YouTube op zijn beurt zegt dat het onderzoek totaal geen rekening houdt met hoe YouTube werkt. Een opmerkelijke stelling, aangezien dat in principe niet relevant is: zo’n knop indrukken zou wel moeten helpen en dat doet het dus nagenoeg niet. YouTube valt echter niet daarover, maar meer over wat Mozilla als een soortgelijke video bestempeld. Volgens Mozilla is iets een soortgelijke video wat op het videoplatform helemaal niet wordt gezien als een soortgelijke video.

YouTube wil bovendien niet meteen een heel onderwerp voor je uitsluiten, laat de woordvoerder weten. "Belangrijk is dat onze controles geen hele onderwerpen of standpunten wegfilteren, omdat dit negatieve effecten zou kunnen hebben voor kijkers, zoals het creëren van echokamers. We verwelkomen academisch onderzoek op ons platform en daarom hebben we onlangs de Data API-toegang uitgebreid via ons YouTube Researcher Program. Het rapport van Mozilla houdt echter geen rekening met hoe onze systemen eigenlijk werken, en daarom is het moeilijk voor ons om veel inzichten te vergaren."