​De videomarketingtrend in 2022? Maak je eigen bedrijfsvideo’s

Met een nieuw jaar voor de deur, eentje waarin we waarschijnlijk weer volop thuiswerken, zijn er veel uitdagingen voor bedrijven. Even een video opnemen, dat doe je niet zomaar. Met deze tips zorg je dat je op de hoogte bent van de videomarketingtrends van 2022, wat je een heleboel vergaderen kan besparen.



Video’s maken vergt een heleboel voorbereiding en door jezelf op de hoogte te stellen van de marketingtrends en wat er mogelijk is, kun je hopelijk gerichter op zoek naar iemand om je te helpen bij het verwezenlijken van je video. Bedrijfsvideo’s beginnen steeds belangrijker te worden, want ze trekken het oog van de kijker op een website direct.

Elke maand een video

Het is aan te raden om een keer per maand een nieuwe video te maken. Hiermee laat je zien dat je bedrijf relevant is en kun je bovendien expertise delen, of een nieuw product. Dat hoeft niet direct een megaproductie te zijn, want met een goede moderne smartphone kom je al heel ver. En er zijn genoeg apps om je te helpen met het monteren van de video.

Het mooie is dat je deze video’s niet alleen op je website kwijt kunt, maar ook op social media, waardoor je tenminste één keer per maand weer nieuwe content hebt, die je bovendien later een keer kunt herhalen. Wel is het handig om ook een grotere productie te doen, namelijk de promotiefilm van jouw bedrijf of product. Die kun je wel professioneel laten maken, zodat je één gelikte video hebt die je bijvoorbeeld standaard aan presentaties kunt toevoegen. Een bedrijfsfilm laten maken dwingt je bovendien meteen om goed over je organisatie na te denken: wie ben je, wat wil je uitdragen?

Videotrends 2022

In 2022 worden verschillende trends verwacht: de productvideo’s al meteen op de landingspagina, in plaats van allemaal aparte pagina’s die ergens verstopt zitten onder linkjes. Je bent als bedrijf toch heel trots op je product? Laat dat dan ook volop zien. Mensen hebben zo veel sneller een beeld bij het product en zullen dan ook eerder overgaan tot een aankoop.

Vraag je klanten ook om iets over je te zeggen. Zo’n testimonial wordt steeds belangrijker, want mensen willen goed kunnen inschatten met wat voor bedrijf ze te maken hebben. Net als dat je van een product dat je koopt toch vaak wat online reviews scout, kan zo’n testimonial zorgen dat je meteen een beeld hebt van een bedrijf en daardoor eerder met ze in zee gaat.

Bedrijfsvideo’s

Twijfel je waar je verder video’s over kunt (laten) maken? Denk bijvoorbeeld aan uitlegvideo’s over je producten of diensten, of ga op zoek naar wat mensen -gerelateerd aan jouw bedrijf- zoeken op Google en maak daar video’s over. Als ze volgende keer op Google hun zoekopdracht intoetsen, komen ze dan mogelijk eerder bij jouw bedrijf uit. Kies ook voor een opvallende thumbnail (het plaatje dat er staat voordat je op de video klikt), zodat het nog aantrekkelijker is om de video te bekijken. Vergeet niet om je video ook op YouTube te zetten.

2022 belooft een uitdagend jaar te worden, maar als je nu alvast begint aan je contentplanning voor je video’s, dan heb je elke maand weer iets om naar uit te kijken en in te verbeteren.