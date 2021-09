Nieuw online platform voor de zakelijke vlogger

Wil je als bedrijf met je vlogs niet verzanden in alle grappige, leuke, drukke, overweldigende video’s die je in alle kanalen terug kunt vinden dan is hier een nieuwe mogelijkheid om met jouw bedrijf professioneel naar buiten te treden met vlogs en video’s. DeVlogGids.nl is hiervoor het nieuwe platform.

Na registratie als abonnee kunnen bedrijven ongelimiteerd zakelijke video’s en vlogs plaatsen. Deze worden altijd zonder reclame getoond.

Vloggen krachtige manier van reclame maken

Voor veel ondernemers is vloggen een zeer krachtige manier om reclame te maken. Iedereen is een potentiële vlogger omdat we tegenwoordig gewend zijn om onszelf en anderen te filmen met de smartphone. Dat kan uiteraard ook zakelijk gebruikt worden. Vloggen kan laten zien wie de mensen zijn achter een bedrijf, wat het bedrijf zoal doet en waar men voor staat.



Maar op de bekende grote platformen is het bijzonder lastig om als bedrijf tot je recht te komen. Er zijn immers miljarden gebruikers en alle soorten niet zakelijke video’s, Een net geplaatste video of vlog zinkt daardoor weg in het moeras van de massa. De informatie bereikt vrijwel zeker niet de doelgroep die je als bedrijf voor ogen hebt.

Daarom is er nu het platform deVlogGids.nl.

Voordelen

Voordelen voor bedrijven met een abonnement op deVlogGids.nl:

Men kan zichzelf persoonlijker profileren en zich beter onderscheiden van concurrenten.

Het schept meer vertrouwen bij klanten, zeker als je bijvoorbeeld zaken doet bij klanten in huis. Men heeft ten slotte al een goed beeld kunnen krijgen van het bedrijf.

Het kan een krachtige aanvulling zijn op een eigen website, Eventueel zelfs een vervanging! . Het is absoluut laagdrempelig.

B2B en B2C!

Voordelen voor de bezoekers van deVlogGids.nl:

Men krijgt snel een goede indruk van het bedrijf, de dienst en het product. Klanten kunnen een betere keuze maken in wat bij hen past.

Het schept vertrouwen.

Het is erg leuk om op deze wijze te ‘shoppen’”!

Abonnement

Het afsluiten voor een abonnement voor een Nederlands bedrijf kost € 9,99 per maand. Als abonnee kun je een eigen bedrijfspagina aanmaken en aan de slag gaan.

Ben je een bedrijf dat geraakt is foor Covid-19 (Corona) en de maatregelen dan kun je een gratis abonnement voor 1 jaar aanvragen!



Vloggen is niet voor ieder bedrijf een normale zaak, dus als je niet weet waar te beginnen dan levert DeVlogGids.nl de full service VlogYou! waarmee ze met je zullen samenwerken om een goede zakelijke vlog te maken voor jou bedrijf.