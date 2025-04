De 10 beste videoclips van de creatieve band OK Go

Er zijn veel creatieve breinen op de wereld, maar zo creatief als de videoclips van OK Go, dat kennen we eigenlijk niet. De Amerikaanse band bestaat al decennia en maakt ook al tientallen jaren geweldige video’s. Video’s met perfecte synchronisatie, interessante technische snufjes en vooral veel gebeurtenissen om je aandacht er zeker het hele nummer lang bij te houden. Dit zijn de 10 beste videoclips van OK Go.

1. Needing/Getting

Deze vinden we als autoliefhebbers extra leuk: de band maakte een clip waarbij hun belangrijkste instrument een auto is. Ze zitten met zijn viertjes in die auto en rijden tegen allerlei dingen aan om de muziek te maken. Het klinkt erg eclectisch, maar wel heel tof.