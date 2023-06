​Ziggo verrast ouderen met nostalgietrip Huiskamer van Toen

Workshop over foto's

Samen met het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelde Ziggo deze meeslepende ervaring waarin ouderen allerlei oude herinneringen kunnen terughalen door middel van moderne technologie. Daarnaast komt er ook een workshop bij die ‘Herinneringen: over het maken, opslaan en versturen van foto’s’ bij kijken. Op die manier hopen de partijen te zorgen dat ouderen ook wat meer affiniteit krijgen met technologie, een wereld die niet voor alle ouderen even toegankelijk is. Die workshop gaat specifiek over hoe je met smartphone omgaat en hoe je daarmee foto’s kunt opslaan, versturen, maar dus ook zelf maken.

De televisie deed 70 jaar geleden zijn intrede in huiskamers en al gauw werd het de hub van entertainment in menig huishouden. Waar vroeger in één straat misschien één buurman een televisie had waar de buurkinderen soms dan samen konden komen om een bepaald programma te kijken, hebben huishoudens nu soms in elke kamer wel een televisie hangen. Ziggo: “De immersieve Huiskamer van Toen ervaring is een letterlijke ode aan vroeger, compleet ingericht met meubels uit de jaren ‘50, toen de televisie gemeengoed werd. Op de muren worden verschillende entertainment-hoogtepunten geprojecteerd uit de rijke geschiedenis van beeld en geluid, zoals de WK uitreiking uit ‘88, sketches van Ome Willem in de jaren ‘70 en de maanlanding van NASA in 1969.”