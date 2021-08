​Zelf helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit? Het kan nu

Zaden planten om te zorgen voor meer bijen is goed voor de biodiversiteit, maar er is meer dat je kunt doen. Als er iets een essentieel element is voor de variatie in leven op aarde, dan is het wel water. Je kunt nu helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit en dus de biodiversiteit. Win-win dus.



De kwaliteit van je drinkwater

Het gaat gaat niet direct om de kwaliteit van je drinkwater, maar wel indirect. Er blijken namelijk uit kleine wateren nooit monsters te worden genomen om de kwaliteit van het water vast te stellen. Dat terwijl die kleine wateren uitmonden in grotere wateren die wel voor ons drinkwater zorgen. Bovendien is het ook belangrijk voor de biodiversiteit dat de waterkwaliteit goed is.

De waterschappen zijn alleen verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van grote wateren, maar hoe dat zit met beekjes en slootjes? Biotechnoloog Susanne Hagen zegt tegen Scientias: “Stel dat je twee slootjes hebt die uitkomen in een grote rivier. Het ene slootje is heel schoon. En het andere slootje is heel vies. Eenmaal in de grote rivier aangekomen, wordt het water uit het vieze beekje enorm verdund en is niet meer te achterhalen waar de vervuiling vandaan komt.”