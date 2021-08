​Nooit meer met tijgers op de foto #stopanimalselfies

Scroll door Tinder en geheid dat je mensen tegenkomt die met een koddige koala of een wollig welpje op de foto staan. Echte dieren die nooit uit zichzelf op deze manier bij je zouden gaan zitten. Ze zijn heel erg schattig, maar het is niet meer van deze tijd om op deze manier met wilde dieren om te gaan. Vandaar dat onder andere het land Costa Rica al jaren bezig is met een #stopanimalselfies-campagne.



#stopanimalselfies

Costa Rica maakt zich door de toename van het aantal dierenselfies niet alleen druk om het welzijn van de specifieke dieren die hiervoor worden ingezet. Het is van mening dat dit grote invloed heeft op de biodiversiteit. Het thuisland van meer dan 5 procent van de biodiversiteit in de wereld en dat een van de grootste biologische rijkdommen ter wereld kent, zal daar meer van weten dan een toerist uit een land waar het wildste dier een vis is (vooruit, en die paar wolven die we inmiddels in ons ecosysteem hebben mogen verwelkomen).

Het is begrijpelijk waarom mensen met wilde dieren op de foto willen: ze zien er prachtig uit, je kunt nooit zo dichtbij deze dieren komen én het biedt een mooie herinnering van een vakantie. Echter betekent de schoonheid van het dier niet dat jij dat per se moet aanraken, is er een reden waarom je nooit zo dichtbij deze dieren kunt komen én is het eigenlijk helemaal niet zo’n mooie herinnering. In tegenstelling tot je maten of je familieleden gaan deze dieren niet uit vrije wil met je op de foto. Ze worden vaak gedrogeerd om rustig te blijven en worden geslagen wanneer ze natuurlijk gedrag vertonen (zoals het uitslaan van klauwen).