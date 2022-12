WK-voetbal Qatar: zo houdt het land zijn burgers in de gaten

Qatar is de afgelopen weken al het toneel van het wereldkampioenschap voetbal en dat gaat ook nog wel even door. Waar veel mensen zich verbazen over de 15.000 (!) camera’s die elke supporter in het stadion constant in de gaten houden, is dat voor de inwoners van het land eigenlijk helemaal niet vreemd.

Die verregaande technologische samenleving, daar krijgen de supporters van het voetbal ook mee te maken. Zoals gezegd bijvoorbeeld door die gigantische aantallen camera’s die de boel in de gaten houden, maar bijvoorbeeld ook door een voetbal met een chip en die speciale kunstmatige intelligentie die buitenspel kan destilleren: over de WK-tech van Qatar schreven we dan ook al eerder.

Qatar heeft van de wereld één van de hoogste internet-adaptatiecijfers, wat wil zeggen dat het land enorm openstaat voor technologie en het online leven. De overheid aldaar heeft veel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld 5G. Het was zelfs het eerste land waar 5G commercieel werd aangeboden. Ook hebben veel mensen er glasvezel-internet en telefoons met internet-abonnementen. De overheid van Qatar spreken? Dat kan allemaal via een geavanceerd e-Overheidssysteem met behulp van je hypermoderne paspoort waarin allerlei biometrische gegevens zijn vastgelegd.

Autoweg

Ook op de autoweg gaat Qatar vrij ver met zijn surveillance. Op grote wegen staat het vol met camera’s: elke 100 à 200 meter staan ze om de weg in de gaten te houden op verkeersovertredingen. Iets wat we in Nederland tot op zekere hoogte ook hebben, maar iets minder intens. Zo kan er zelf worden gekeken of je wel een veiligheidsgordel draagt en of je niet zit te appen in de auto. Doe je dat wel, dan krijg je een sms’je over de overtredingen die je begaat. In een paar maanden tijd werden er al meer dan 23.000 overtredingen waargenomen.

Kortom, je wordt flink in de gaten gehouden in Qatar. Let ook op wanneer je een gebouw wilt fotograferen. Je mag bijvoorbeeld geen foto’s maken van publieke gebouwen en overheidsgebouwen. Ook het fotograferen van vrouwen is in Qatar verboden, dus pas op wanneer je lekker toeristisch op pad gaat in dat land.