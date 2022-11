FiFa en Qatar draaien duimschroeven aan

Het WK Voetbal is gisteren officieel van start gegaan. Vandaag is ook Oranje aan de beurt. Maar over het voetbal wordt hier in Europa veel minder gepraat dan normaal het geval is bij het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Het gaat, dat zal niemand ontgaan zijn, vooral ook over de erbarmelijke werkomstandigheden voor migranten en de vele (onzinnige) wetten en regels die in dictatoriale olie- en gasstaat in de Golf gelden. Volgens de FiFa zou het allemaal wel meevallen en zouden de supporters en teams er weinig van merken. Daarnaast hadden veel landen, regeringen, voetbalbonden en spelers de hoop dat het organiseren van een WK in Qatar tot de nodige veranderingen zouden leiden. Die hoop is de afgelopen dagen behoorlijk aan het vervliegen.

Gele kaart voor dragen One Love aanvoerdersband

Het meest recente bewijs hiervoor is het besluit van de FiFa om landen van wie de aanvoerders op het veld verschijnen met de One Love aanvoerdersband te straffen. Onder andere de KNVB hield al rekening met een boete, maar die – zo stelde de voetbalbond – zouden ze met plezier betalen. Echter, de FiFa heeft nu besloten dat aanvoerders een gele kaart krijgen als ze met de One Love band het veld betreden.

Hiermee blijkt dus maar weer eens dat de FiFa geen ruggengraat heeft en haar oren naar het geld van de gastheer laat hangen. Naar verluid heeft de wereld voetbalbond met het toewijzen van het WK aan Qatar zo’n 6 miljard euro opgestreken. Nog los van al het geld dat de FiFa en Qatar neergeteld hebben om voldoende stemmen van andere voetbalbonden te kopen zodat het WK van 2022 ‘democratisch’ aan Qatar toegewezen kon worden.

Streep door alcohol in stadions

Aanvankelijk zou er tijdens het toernooi een uitzondering gemaakt worden op het verbod op alcohol, dat in Qatar al vele tientallen jaren geldt. Die uitzondering werd twee dagen voor de start van het WK al geschrapt. Volgens insiders zou dit vooral een ‘wraakactie’ van de Qatarese overheid zijn. Ze waren, en zijn, daar namelijk niet gediend van alle kritiek die het land en de organisatie van het WK met name uit Europese landen voor de voeten geworpen krijgt.

FiFa baas Gianni Infantino noemde die kritiek in een speech daags voor de start van het WK zelfs hypocriet. Eerder trok hij de rapporten van onder andere Amnesty International al in twijfel. Rapporten waaruit blijkt dat migranten die de afgelopen 10 jaar aan de bouw van de stadions werkten, in erbarmelijke omstandigheden gewerkt en gewoond hebben. Zo erbarmelijk dat duizenden van hen overleden zijn. Volgens de FiFa en de Qatarese organisatie zijn die rapporten onjuist.