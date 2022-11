Wel of niet naar het WK Voetbal kijken? Advies van Sint en Santa

Het WK Voetbal dat over enkele dagen in Qatar van start gaat is in meerdere opzichten een bijzonder event. Dat begon al direct bij de toewijzing, in 2010. Niet lang daarna werd duidelijk dat de FIFA en heel wat voetbalbobo’s wereldwijd door Qatar omgekocht waren om het WK van 2022 aan het emiraat toe te wijzen. De woestijnhitte en het feit dat voetbal in Qatar nauwelijks leeft (behalve bij een paar steenrijke Emirs en Sjeiks die een paar voetbalclubs in Europa gekocht hebben) zouden al reden genoeg moeten zijn om het land voor een WK-voetbal links te laten liggen. Maar dat was, zo bleek in de jaren die volgden niet het ergste.

Misdadige omgang met arbeiders

Nee, de belangrijkste reden om Qatar te negeren is uiteraard de erbarmelijke, ronduit misdadige, woon- en werkomstandigheden van de vele arbeidsmigranten. Alleen al rondom de bouw van de stadions en infrastructuur voor het WK zijn volgens Amnesty International meer dan 6.000 arbeidsmigranten gestorven. De verhalen van families in Nepal die totaal berooid achterblijven zijn vrijwel dagelijks op tv te zien. Dus waarom zou je dan nog gaan feesten, al dan niet uitgedost in Oranje. Gelukkig is het winter – het verplaatsen van het toernooi naar eind november was een van de ‘oplossingen’ om de zomerse woestijnhitte te mijden – dus kijken buiten, op een terras of met vrienden in de tuin, is sowieso geen optie.

En nu? Kijken, of toch niet?

Inmiddels is meer dan driekwart van Nederland en de wereld het erover eens het organiseren een WK in Qatar een blunder was. Rest de vraag: gaan we nu wel of niet kijken. Bavaria vond het wel een goed idee om twee oude mannen die in deze tijd van het jaar toch in Nederland zijn hun licht op deze zaak te laten schijnen: Sint en Santa.

De twee hebben daarvoor een musical gemaakt. Uhhhm, wat!?! Ja, een musical met de titel ‘'Hele gekke tijden, de musical’. Bavaria spreekt zich op deze manier uit over het omstreden voetbaltoernooi dat voor de deur staat en de twijfel die menig voetbalfan zal herkennen: Oranje kijken of vermijden? De conclusie van Sint en Santa is duidelijk: laten we in deze hele gekke tijden vooral samenblijven, of je nou Oranje kijkt of niet. Enfin, kijk zelf.