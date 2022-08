Waterstof elektrische treinen op het goede spoor in Noord Duitsland

We moeten uiteindelijk helemaal af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat is geen nieuws. Nu kunnen we allemaal aan de EV gaan, maar voordat het zover is liggen nog heel wat uitdagingen in het verschiet. Zoals het uitbreiden van het (Europese) netwerk van laadpalen en, met name in Nederland, het geschikt maken van het stroomnetwerk zodat de gevraagde capaciteit voor het opladen van miljoenen EV’s ook geleverd kan worden.

Watersof elektrische alternatieven

Een van de alternatieven voor laadpalen is kiezen voor waterstof elektrische voertuigen. Ook daar liggen nog heel wat uitdagingen te wachten, zoals de CO2-neutrale massaproductie van waterstof. In Duitsland zijn ze daar al flink mee aan de slag gegaan. Voorbeeld is de glasfabriek, vlak over de grens in Limburg, waar binnen enkele jaren glas geproduceerd moet gaan worden in ovens die ‘gestookt’ worden op waterstof. Een ander innovatieve ontwikkeling is sinds deze week in Noord-Duitsland te zien: de waterstof elektrische trein.

De Duitse provincie Niedersachsen heeft deze week de eerste veertien van uiteindelijk meer dan 25 waterstof elektrische treinen in dienst genomen. Ze worden ingezet voor het lokale treinverkeer in het Bundesland en vervangen vijftien oude dieselloks. Daarmee moet uiteindelijk jaarlijks meer dan 1,6 miljoen liter diesel ‘bespaard’ worden.

In Nederland zijn overigens ook al testritten met een waterstof elektrische trein uitgevoerd, op het traject tussen Groningen en Leeuwarden.