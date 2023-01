Wat is NASA’s plan met de planeet Venus?

Venus

Venus is de dichtstbijzijnde planeet, maar we doen er tot nu toe weinig mee. Daarom heeft NASA een Discovery Program opgezet om te begrijpen waarom Venus zo’n vurige plek is geworden. Het is de heetste planeet in ons sterrenstelsel met een temperatuur van gemiddeld 450 graden Celsius. Dus ja, nu weet je meteen waarom NASA niet per se heel veel bezig is met deze planeet, in tegenstelling tot Mars dat veel verder ligt. Venus is echt onbewoonbaar.

Daarmee is de kous echter niet af: er kunnen alsnog heel spannende ontdekkingen worden gedaan. Het schijnt namelijk veel gelijkenissen te hebben met aarde. Tot het een soort brandende hel werd was het waarschijnlijk de eerste bewoonbare planeet in het zonnestelsel. Het had zelfs een oceaan en een klimaat zoals we dat op aarde ook hebben. Er kunnen dus zeker interessante vondsten worden gedaan. Had Venus ook een langzame klimaatverandering zoals aarde nu heeft, om vervolgens een soort brandende bal uit Super Mario-games te worden?