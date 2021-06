​NASA gaat 2 keer naar Venus in de komende 10 jaar

Terwijl de private bedrijven zich druk maken om wie het eerst mensen op Mars zet, denkt NASA aan heel andere bestemmingen. NASA wil de komende tien jaar maar liefst twee reizen maken naar Venus. Er is een missie gepland in 2028 en in 2030.

Om dat te onderzoeken laat NASA een sonde afdalen om de gassen waar te nemen en te analyseren. Dat is echter niet alles. NASA is ook van plan om te kijken of er vulkanen zijn en of deze nog actief zijn. Er worden bovendien voor het eerst ooit op Venus hogeresolutiefoto’s gemaakt. Mede daarmee wordt dan een driedimensionale kaart van de planeet gemaakt. Wetenschappers zijn door het dolle: het ergert sommige mensen dat de focus zo enorm op Mars is, wat uiteraard wordt versterkt door de vele nieuwtjes rondom de drone die Mars momenteel op de kiek zet.

De missies hebben als doel om de atmosfeer van Venus in kaart te brengen. Hiermee hoopt NASA te ontdekken hoe de planeet is ontstaan, maar bijvoorbeeld ook hoe de verdere geschiedenis van Venus is verlopen. Is er bijvoorbeeld ooit een oceaan op de planeet geweest? Dat zou veelbetekenend zijn. Als er inderdaad water op Venus heeft bestaan, dan zou dat kunnen bewijzen dat er ook leven mogelijk was.

Mars is verder weg

Het is ook wat vreemd, die fascinatie met Mars. Venus is namelijk veel dichterbij de Aarde. Ze is de dichtstbijzijnde planeet tot die van ons. Niet dat dit voor het eerst wordt dat we naar Venus gaan (en met ‘we’ bedoelen we een robot): in 1989 was het de Magellan orbiter die als laatst naar Venus ging. Magellan ging de atmosfeer van Venus binnen in 1994.

Venus-onderzoeker Ellen Stofan: "De Venus-gemeenschap is absoluut opgetogen over de aangekondigde missies. We zijn allemaal zo hongerig naar gegevens, naar het vooruithelpen van de wetenschap. Velen van ons werken in dit gebied sinds Magellan. We hebben deze echt fundamentele wetenschappelijke vragen al zo lang."

De missies heten DAVINCI+ en VERITAS en kosten 500 miljoen dollar per stuk. Dat gaat het ongetwijfeld meer dan waard zijn, want zelfs al vinden we geen water, dan is er alsnog enorm veel data te verzamelen waar Stofan en collega’s weer jaren mee vooruit kunnen. En hopelijk uiteindelijk wij als Aarde ook.





