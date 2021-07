Video: dit is niet Morgan Freeman

Er is een nieuwe DeepFake video online verschenen met daarin een sprekend lijkende Morgan Freeman. De video is gemaakt door de Nederlandse filmmaker Bob de Jong. En de stemimitatie is gerealiseerd door stemacteur Boet Schouwink. Er is door de heren enkele maanden aan deze video gewerkt waarbij er onder andere gebruik gemaakt is van software met kunstmatige intelligentie. Het grote verschil met andere DeepFake video’s is dat in deze video gebruik is gemaakt van een ‘full head swap’ tussen twee totaal verschillend uitziende mensen. Dat verschil is in het einde van de video te zien en check ook even de afbeeldingen hieronder weergegeven.

Video De insteek van de video is een ‘postmoderne knipoog’ naar de relatie van ons waarheidsbegrip in het moderne internettijdperk. Daarnaast brengt het ook weer de discussie op gang van wat echt nieuws is, en wanneer iets nepnieuws is. In de betreffende video (zie hieronder) begint Morgan Freeman gelijk even met de melding dat het allemaal niet echt is wat je te zien krijgt. Maar heb je wel het idee dat het echt Morgan Freeman is. En daarom een video met een mooie knipoog. Aan deze video is flink wat tijd gaan zitten, maar wat als iemand dit in de nabije toekomst met de juiste software en kennis in een paar minuten kan realiseren? En het verschil tussen echt of nep echt niet meer met het blote oog te zien is...

Deepfake Begin 2018 kwam Deepfake ineens groot in het nieuws. Daarna ging het in een stroomversnelling. En inmiddels is het er, en is vooralsnog weinig aan te doen. Vanuit China kwam er een app om zelf aan de slag te gaan. Zegt Facebook ze te verbieden. Maar worden ze ook steeds realistischer, en daardoor is er steeds minder goed onderscheid te maken tussen echt of nep. Dus vanaf nu: Wees zelf altijd alert op deepfakes, voor je het weet kijk of verspreid je fake news. En dat kan, zeker in deze tijd, heel schadelijk zijn.