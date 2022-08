Van dode spin naar robot: is de wetenschap gek geworden?

Dat blijkt te komen omdat spinnen geen biceps en triceps hebben zoals wij, maar slechts buigspieren. Strekken ze hun pootjes, dan gaat dat hydraulisch via een kamer in de kop van de spin, maar in principe is het veel natuurlijker voor de beestjes om hun pootjes in te trekken. Net zoals onze vingers, die van nature ook niet gestrekt zijn als je je handen naast je neerlegt.

Maar, hoe wek je nou zo’n spin tot leven? Een zombiespin ontstaat als volgt: die hydraulische kamer moet natuurlijk weer aan het werk worden gezet. De onderzoekers staken hiervoor een naald in de hydraulische kamer en zetten deze vast met superlijm. Via de naald werd vervolgens wat lucht in de kamer geblazen en dankzij die druk strekten de pootjes. Opkrullen kan ook nog steeds, want dat is slechts een kwestie van de druk weghalen.

1.000 keer tillen

Een soort necr(i)obotica dus: iets wat dood is veranderen in een robot. De onderzoekers zien er wel brood in. Zo kun je bijvoorbeeld kleine objecten sorteren of kleine circuits voor tech helpen bouwen. Plus, het is ook redelijk biologisch verantwoord, want waar andere robotcomponenten voor een grote afvalstroom zorgen, zijn dode spinnen vanzelfsprekend biologisch afbreekbaar. Al vragen we ons af of dat ook geldt voor de superlijm. Plus: zo’n biologisch afbreekbare spin kan dus ook al wat eerder zijn kracht verliezen door ontbinding.

Toch duurt dat wel even: je zou de pootjes 1.000 keer kunnen strekken en krullen, omdat de gewrichten opdrogen. Maar goed, een beetje WD-40 en de spinnenrobot is waarschijnlijk weer zo goed als bijna nieuw. Eén groot voordeel van dit baanbrekende onderzoek is wel dat er in ieder geval geen levende dieren pijn is gedaan om tot resultaten te komen.