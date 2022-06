Tweede flyby van Mercurius voor BepiColombo

Over twee dagen, op 23 juni zal de BepiColombo ruimtesonde voor de tweede keer sinds het begin van haar missie dicht langs Mercurius vliegen, de planeet die het dichtst bij de zon staat. Doel van deze flyby is om de zwaartekracht van de planeet te gebruiken om het traject van BepiColombo te verfijnen.

Vaste baan om Mercurius

Uiteindelijk moet de ruimtesonde in een vaste baan om Mercurius belanden. Voor het zover is moeten in totaal negen planetaire flyby’s uitgevoerd worden, één op aarde, twee op Venus en zes op Mercurius. Deze week staat dus de tweede flyby van Mercurius op het programma. Naast de flyby’s, die fungeren als een soort van katapult om de sonde naar zijn eindbestemming te geleiden, is BepiColombo ook uitgerust met een elektrisch aangedreven en op zonne-energie draaiende ‘motor’.

Een flyby in ‘deep space’ is bepaald geen sinecure. Zij vereisen extreemn nauwkeurig navigatiewerk. Zo moet de sonde een planeet exact op de juiste afstand, vanuit de juiste hoek en met de juiste snelheid passeren om de juiste koers te kunnen aanhouden. Dit alles wordt jaren van tevoren berekend, maar moet op de dag zelf dan nog wel perfect uitgevoerd worden.