Straks met een Hyundai over de maan ‘scheuren’?

Hyundai gaat een maanrover bouwen. Nee, niet zodat astronauten er zelf in kunnen rijden, maar een maanrover die volledig autonoom op verkenning kan gaan. Voor de ontwikkeling en bouw van de Hyundai maanrover werkt de Koreaanse fabrikant samen met grote Koreaanse onderzoeksinstituten in de lucht- en ruimtevaartsector.

Koreaanse maanrover komt in 2027

De bouw van de maanrover is inmiddels al gestart. Die wordt nog even geheim gehouden. In de loop van 2024 verwacht Hyundai de eerste testresultaten te kunnen presenteren en later dat jaar ook afgerond. Dan duurt het nog een paar jaar voordat de Koreaanse maanrover onthuld wordt. Dat staat gepland voor 2027.

Voor de maanrover wordt gebruik gemaakt van geavanceerde robotica en technologieën voor autonoom rijden, aandrijfsystemen (motor, wielen, ophanging) en laadonderdelen (zonnepaneel, batterij). Die zijn ontwikkeld door de Hyundai Motor Company en Kia Corporation (camera, LiDAR).

"De ontwikkeling van deze rover voor verkenning van de maan weerspiegelt niet alleen dit doel, maar toont ook onze ambitie om grote uitdagingen om te zetten in tastbare resultaten. Met de ontwikkeling van de rover kijken we verder dan land-, zee- en luchtmobiliteit en breiden we uit naar ruimtemobiliteit", vertelt Yong Wha Kim, Executive Vice President en Head of R&D Planning & Coordination Center van Hyundai Motor.