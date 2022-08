Star Trek cast postuum de ruimte in

Deze zomer overleed Nichelle Nichols (89), beter bekend als Lt. Uhura uit de eerste Star Trek serie. Zij werd wel eens, een beetje oneerbiedig, gezien als de ‘ruimtetelefoniste’ van de Enterprise. Binnenkort, hoewel nog niet precies bekend is wanneer, zal de as van de actrice de ruimte in geschoten worden.

Samen met Scotty en Roddenberry

Daarmee wordt Nichols de volgende ‘Star Trek’ acteur die postuum de ruimte in gaat. Andere ‘passagiers’ zijn onder andere James Doohan – Scotty – en de bedenker van Star Trek, Gene Roddenberry en zijn vrouw Majel, die overigens ook een klein rolletje als verpleegster, in Star Trek had. In totaal liggen meer dan 200 ‘urnen’ te wachten om naar ‘deep space’ gelanceerd te worden.

De as van de Star Trek cast zal uiteindelijk met een – hoe kan het ook anders – Vulcan raket de ruimte in geschoten worden. De missie heeft, ook heel toepasselijk, de naam ‘Enterprise Flight’, gekregen. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Dat hangt af van de ontwikkeling van de raket die gebouwd wordt door United Launch Alliance.

De postume ruimtereis wordt georganiseerd door Celesti, een in Texas gevestigd bedrijf dat ‘memorial ruimtereizen’ organiseert. Ze bieden hun klanten zo en soort van ‘ruimtelijke onsterfelijkheid’. Goedkoop is dat overigens niet. De tarieven voor een ‘deep space’ lancering starten bij 12.500 dollar.