Spacecowboys: NASA wil oude astronauten als missieleiders

Spacecowboys was een vermakelijke film waarin een aantal oude, gepensioneerde, astronauten opgeroepen werden om een probleem in de ruimte op te lossen. Die film was het eerste waar ik aan moest denken toen ik de nieuwe plannen van de NASA onder ogen kreeg. De ruimtevaartorganisatie wil namelijk gepensioneerde astronauten gaan inzetten als missiecommandant voor ruimtevluchten die voor de NASA uitgevoerd worden door private ruimtevaartorganisaties, zoals SpaceX en Axiom Space.

Waardevolle ervaringen en leiderschap

De reden dat NASA deze plannen, die nog niet in beton gegoten zijn, ontvouwt is het voornemen van commerciële ruimtevaartorganisaties om bij toekomstige missies af te zien van de diensten van professionele astronauten. De NASA is daar niet blij mee en stelt dat de ervaringen en leidinggevende capaciteiten van professionele astronauten onmisbaar zijn. Als de ruimtevaartorganisatie erin slaagt om haar plannen goedgekeurd te krijgen, dan zijn bedrijven als SpaceX en Axiom Space ook in de toekomst verplicht om een professionele astronaut mee te nemen.

NASA ziet in het bijzonder dus een taak als missiecommandant weggelegd voor gepensioneerde astronauten. Die conclusie trekt de organisatie naar aanleiding van de ervaringen die opgedaan zijn met de missie van Axiom Space naar het ISS.

“Een gepensioneerde NASA-astronaut biedt ervaren begeleiding voor de privé-astronauten. Van de voorbereiding van de vlucht tot en met de uitvoering van de missie. Op basis van hun ervaringen in de ruimte en met de werkwijze en procedures van de NASA, is hij de link tussen de bestaande ISS-expeditiebemanning en de privé-astronauten. Daarmee wordt het risico voor problemen tijdens ISS-operaties en/of met de PAM/ISS-veiligheid beperkt”, zo stelt NASA.