Snurk je? Fitbit kan het je straks haarfijn vertellen

Fitnesstrackermerk Fitbit komt met de mogelijkheid om snurken te detecteren. Waar je normaliter van jezelf niet weet of je heel hard snurkt (tenzij je klachten krijgt van een partner of huisgenoot), kunnen de fitness- en gezondheidsbanden van Fitbit je dat straks exact vertellen.

Fitbit weet dus hoe je kamer klinkt en alles wat daarbovenuit komt, dat wordt geregistreerd. Hierbij moet Fitbit wel het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld een ronkende vrachtwagen en gesnurk. Je ziet vervolgens bij het ontwaken op welk niveau je hebt gesnurkt. Dat kunnen er drie zijn: mild, middelmatig en vaak. Bij mild snurk je maximaal 10 procent van de slaaptijd, bij middelmatig is dat tussen de 10 en 40 procent en vaak is meer dan 40 procent.

Het is op dit moment nog slechts een gerucht, want 9to5Google is in de code van de nieuwe update gedoken en kwam daar de mogelijkheid tegen. Het gaat om Fitbit-update 3.42. Niet alle Fitbits zullen de functie hebben, want het gaat alleen om de varianten met een ingebouwde microfoon. De microfoon wordt gebruikt om het snurkgeluid vast te leggen. Daarnaast meet het apparaat hiermee het omgevingsgeluid, zodat hij je ook nog kan vertellen of je in een geschikte omgeving slaapt.

Snurken en Fitbit

Er wordt verder niet duidelijk gemaakt hoe hard je snurkt. Ook is het onbekend of het bijvoorbeeld praten in je slaap ziet als snurken. Het is wel jammer dat er niet kan worden geregistreerd of vaak onregelmatig ademhaalt, want dit kan wijzen op slaapapneu. Dat doet snurken in zekere mate ook, maar je hebt ook snurkers die heel normaal doorademen en geen slaapapneuproblemen hebben. Bij slaapapneu stopt iemand gedurende de slaap regelmatig met ademhalen, vaak langer dan 10 seconden.

Het is nog een gerucht en we weten niet in hoeverre Fitbit dit al officieel op de markt wil brengen, het heeft hierover nog geen aankondigingen gedaan. Als het wel zover is, dan kan het een zeer behulpzame functie zijn, zeker als deze nog verder wordt uitgebreid in de toekomst.