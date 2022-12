San Francisco stopt toch met plannen voor bewapende robots

Het was nogal opzienbarend nieuws, het idee dat er straks een soort Robocop-achtige taferelen zouden plaatsvinden in San Francisco . De lokale overheid had besloten dat ‘killerrobots’ werden toegestaan. Althans: robots die onder leiding van de politie worden ingezet om burgers te doden wanneer het echt niet meer anders kan. Het akkoord op deze manier van werken werd met veel afschuw ontvangen. Nu is het van de baan.

Wanneer zet je een robot in?

Het is ook een ‘slippery slope’ zoals dat in het Engels heet: de regel dat het alleen wordt ingezet ‘als het echt niet anders kan’ is natuurlijk nogal onderhevig aan subjectiviteit. Wanneer bepaal je of iemand mag worden gedood? Wanneer je iemand niet kunt bedwingen? Maar wat heeft diegene gedaan? Dit soort vragen doen velen terugdenken aan George Floyd, die door zijn dood zorgde voor een realisatie die veel mensen daarvoor niet hadden gedaan: dat politiegeweld een realistisch probleem is met fatale gevolgen. Het is moeilijk om een zelfstandig opererende robot te rijmen in een wereld waarin politiegeweld springlevend is.

San Francisco denkt aan schietpartijen en terroristische aanslagen, dus het gaat daarbij wel om grote uitingen van geweld. Echter is het ook daarin de vraag: wanneer is het een terroristische aanslag en hoe bepaal je dat in de ‘heat of the moment’? Ook moet in kaart worden gebracht hoe groot het risico is dat er onschuldige burgers en onschuldige politiemensen om het leven komen. Er zijn na het nieuws dat de robots er zouden komen veel activistische groepen opgestaan die hopelijk de kans krijgen om hun zegje te doen wanneer er wordt gekeken naar het beleid rondom de mechanische manschappen.