​Verenigde Staten: politie mag met robots mensen doden

In San Francisco moeten misdadigers binnenkort extra oppassen, want het is niet alleen de politie waarvoor ze moeten oppassen. De politie heeft namelijk toestemming gekregen om mensen te doden met robots. Het moet wel gaan om een heel heftige situatie, maar het mag dus: killerrobots inzetten.

Politierobot die kan doden

Het is nog niet helemaal duidelijk wat voor robots het zijn. Zijn het robots die door kunstmatige intelligentie zelf denken? Of zijn het vooral een soort rijdende bommen die de politie zelf met een druk op de knop moet laten afgaan? Het is nu alleen nog een wet die is goedgekeurd. De politie mag robots gebruiken als dodelijke mogelijkheid als de kans bestaat dat mensenlevens verloren gaan. Het maakt daarbij niet uit of het burgers zijn of agenten die in gevaar zijn.

Niet elke agent mag met een robot aan de slag: je ziet straks niet allemaal politie-auto’s rondrijden met een agent aan het stuur en een robot ernaast. Het gaat echt om een soort eliteteam van politie-agenten die alleen als het echt niet anders kan en alle andere tactieken niet hebben gewerkt bevoegd zijn om een robotische agent in te zetten. Het is nu alleen de vraag hoe de overheid het gaat aanpakken: je wil niet per se dat een robot per definitie gewapend is, maar aan de andere kant moet hij wel klaar zijn voor actie.