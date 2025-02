Ruimtepuin is slechts één van de groeiende zorgen rond satellieten

Het brandende ruimtepuin dat deze week te zien was in ons land, liet een glimp zien van de toenemende drukte in de ruimte. Het snelgroeiende aantal satellieten levert een aantal urgente maatschappelijke kwesties op, waarop de politiek met spoed een antwoord moet formuleren.

Afgelopen woensdagnacht waren in Nederland lichtstrepen te zien, die waarschijnlijk werden veroorzaakt door satelliet-lanceerraketten die verbrandden in de atmosfeer. Dit fenomeen zal de komende jaren steeds vaker voorkomen, want het aantal satellieten stijgt explosief. Het zijn er nu ongeveer 10.000 en daar zullen nog vele duizenden bijkomen.

Steeds drukker

Het groeiend aantal satellieten en ruimtepuin leidt tot urgente maatschappelijke kwesties, waarvoor meer aandacht moet komen in de politiek. Ten eerste neemt de kans op botsingen in de ruimte toe, wat kan leiden tot uitval van satellieten of verstoring van signalen.