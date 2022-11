Robots die zichzelf bouwen

Wetenschappers van MIT werken al een tijd aan onderzoek dat moet leiden tot het creëren van robots die zelfstandig in staat zijn andere, grotere, machines en robots te bouwen. Bij het MIT's Center for Bits and Atoms (CBA) van de technische universiteit van Massachusetts hebben ze de afgelopen periode op dit gebied grote stappen voorwaarts gezet, zo meldt MIT.

Robots die zelfstandig samenwerken om machines te bouwen

Met deze ontwikkeling bouwen de wetenschapers van MIT's Center for Bits and Atoms (CBA), bouwt voort op jarenlang onderzoek, waaronder recente studies die aantonen dat objecten zoals een vervormbare vliegtuigvleugel en een functionele raceauto kunnen worden samengesteld uit kleine identieke lichtgewicht stukjes. Daarnaast toonden zij aan dat het mogelijk is om robots te bouwen die een deel van deze montagewerkzaamheden uit kunnen voeren.

Het grote nieuws, en de volgende stap in deze ontwikkeling, is dat het team nu heeft aangetoond dat zowel de assembler-bots als de componenten van de constructie die worden gebouwd, allemaal uit dezelfde sub-eenheden kunnen worden gemaakt. Het is bovendien mogelijk dat die robots onafhankelijk in grote aantallen kunnen opereren om snel grootschalige assemblages uit te voeren. Robots die zelfstandig werken om andere machines, waaronder ook robots dus, te bouwen.