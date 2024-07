Oef: problemen met crashende Intel-processoren lijken onomkeerbaar

Intel heeft een groot probleem: Intel Gen 13- en Gen 14-processoren crashen en schade die hierdoor ontstaat is permanent. Dat lijkt vreemd in de week waarin Intel juist zie dat het klaar was met de problemen met de chips. Dit is hoe het zit.

Intel-processor

Het was niet helemaal klaar met de chips. Intel kwam inderdaad afgelopen maandag met de melding dat er half augustus een patch komt waardoor het oorsprongsprobleem met deze CPU wordt opgelost. Helemaal top, de kous leek daarmee af, of in ieder geval: er leek wat schot in de zaak te zitten. Dat blijkt nu echter niet voor iedereen te gelden. Helaas. De mensen bij wie de processoren al problemen hebben, dus die al steeds crashen, zijn waarschijnlijk onomkeerbaar stuk. Daar kun je dus wel een patch voor downloaden, maar het kwaad is al geschied.

Even if you're not affected by this issue, it's worth a read. The Intel 13th Gen/14th Gen CPU issue is way worse than I initially understood. https://t.co/zfvzeOIJ8Y — Frank Lesniak (@FrankLesniak) July 26, 2024

Intel is er volgens TheVerge van overtuigd dat de patch zorgt dat de processoren niet meer crashen, maar als je CPU al beschadigingen heeft, dan is dat helaas definitief. Maar goed, je kunt het natuurlijk wel proberen, want je hebt immers niet echt iets te verliezen. De processoren zijn nu toch al zover. Er is wel iets anders wat je kunt doen als je een Intel-chip van deze generaties hebt en er nog geen problemen zijn opgetreden: de BIOS van je moederbord updaten. Hoe sneller je dat doet, hoe beter.

Geen recall

Er wordt geadviseerd om dat laatste niet te doen als je processor al problemen vertoont. Je zal het apparaat dan toch echt moeten vervangen. Bewaar je CPU echter wel: misschien komt Intel nog met een recall, als het immers de onderdelen echt niet kan vervangen of fiksen, dan moet het met een andere oplossing komen: het is zijn product.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen is nog niet duidelijk: Intel geeft wel aan dat een van de redenen dat de chips ook echt schade toebrengen kan zijn dat er te hoge voltages worden toegepast. Het onderzoek is nog in volle gang bij het bedrijf. Het lijkt hoopvol: het heeft bijvoorbeeld de verkopen of distributie van zijn chips ook nog niet stilgelegd. Heb je problemen, dan raadt Intel je aan contact op te nemen met de klantenservice van het bedrijf. Het is op dit moment niet van plan een recall uit te voeren. Of het de garantie verlengt, dat is onbekend.

Intel lijkt er nog vrij koeltjes onder, maar het is de vraag of de consument er ook zo op reageert. We houden het in de gaten.