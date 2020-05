​Nieuwe app Alzheimer Nederland stimuleert welzijn & sociale interactie

Alzheimer Nederland lanceert in samenwerking met SAP Nederland en SAP-partner Proxcellence de app ‘Dat ben ik’. Met tekst, foto’s en video’s visualiseert de app gebeurtenissen uit het leven van mensen met dementie. Op die manier bevordert de app de sociale interactie met naasten.

Sociaal contact met mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in deze tijd, waarin de COVID-19-crisis de sociale kring van hen sterk verkleint. Maar ook zonder die restricties kan het gebrek aan kennis bij naasten en verzorgers over gebeurtenissen, personen en details uit het verleden een barrière vormen.

Van idee naar prototype

Dat ervoer ook Robin van Otterdijk, User Experience Designer bij Proxcellence, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld. Het persoonlijk contact met een familielid met alzheimer verliep vaak stroef. "Dit familielid had wel foto’s, maar had geen idee wie de personen op de beelden waren. Daardoor liepen gesprekken snel spaak", vertelt Igor Mitrovic, Managing Director bij Proxcellence. "Robin kwam toen op het idee van een digitaal levensalbum, om zo gesprekken op gang te brengen."

Het idee werd eind 2018 voor het eerst omgezet in een tastbaar product. "We hebben toen de samenwerking gezocht met SAP als technologiepartner en Alzheimer Nederland als expertisepartner. In het Mobile Innovation Lab van SAP hebben we samen in vijf dagen een werkend prototype ontworpen. Na ruim een jaar doorontwikkeling is de app ‘Dat ben ik’ het resultaat."

De 'Dat ben ik' App

Volgens Marco Blom, adjunct-directeur van Alzheimer Nederland, vervult ‘Dat ben ik’ een belangrijke behoefte. “De app verbetert op een laagdrempelige manier het persoonlijk contact met mensen met dementie. Het maakt levendigere gesprekken tussen mensen met dementie en hun directe omgeving mogelijk, omdat beeld en geluid herinneringen kunnen triggeren. Ook kunnen naasten zo gemakkelijker verzorgend personeel informeren over iemands persoonlijke levensverhaal”.

Bestaande alternatieven hebben volgens Blom allerlei beperkingen. “Zo zijn papieren ‘levensalbums‘ niet gemakkelijk deelbaar en verouderen ze snel. Bovendien kunnen deze uiteraard geen bewegend beeld en geluid overbrengen, terwijl juist die vaak sterk verbonden zijn met herinneringen.”

Ook digitale platforms zoals Facebook zijn volgens hem niet ideaal. “Deze zijn vaak massaal, minder gemakkelijk in gebruik en bovendien ontbreekt daar de persoonlijke context. Deze app kent die beperkingen niet. Bovendien zijn de persoonlijke verhalen ingebed in een totaalomgeving met informatie en tips. Het vormt daarmee een mooie aanvulling op ons platform dementie.nl, dat overigens ook vanuit de app te gebruiken is.”

De lancering van de app betekent volgens Blom allesbehalve het einde van het project. “We verzamelen de komende tijd feedback van gebruikers. Op basis daarvan zullen we samen met Proxcellence regelmatig nieuwe functionaliteiten toevoegen en de app verder verbeteren. We hopen niet alleen dat de app veel gedownload wordt, maar dat mensen deze ook echt langdurig blijven gebruiken. Dat zou voor ons het mooiste compliment zijn”, besluit Blom.

‘Dat ben ik’ is ontwikkeld door Alzheimer Nederland, Proxcellence en SAP naar het idee van Robin van Otterdijk. De app is te gebruiken op de mobiele telefoon en op tablets en is kosteloos beschikbaar via de App Store (iOS) en Google Play (Android). Meer informatie is te vinden op www.dementie.nl/dat-ben-ik.