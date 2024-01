​Niet meer laden: geluidsgolven kunnen energie opwekken

Accu’s om op te laden, batterijen om te vervangen, het hoeft misschien straks helemaal niet meer. Wetenschappers hebben namelijk een manier gevonden om energie op te wekken op een heel andere manier: via geluidsgolven.

Energie door geluidsgolven Onderzoekers van ETH Zurich hebben een nieuwe, mechanische sensor ontwikkeld die een einde kan maken aan de batterij zoals we die nu kennen. En dus ook aan een heleboel gevaarlijk afval. Heel veel: in 2025 zouden er 78 miljoen weggooi-batterijen per dag (!) worden weggegooid. Een bizar aantal en iets wat we niet moeten willen, omdat batterijen enorm moeilijk zijn om goed te recyclen. Reden voor wetenschappers om te zorgen dat er een alternatief komt, waardoor die berg ewaste kleiner en kleiner wordt. In Zurich maakten ze een fascinerende sensor. De sensor genereert energie door een specifieke toon te gebruiken. Het geheim is hierbij vooral de structuur, die ervoor zorgt dat er meer uit geluidsgolven kan worden gehaald. Maar het kan niet met zomaar al het geluid, dus je kunt niet in de Ziggodome een aantal van die sensoren installeren om grote hoeveelheden energie op te wekken: het gaat om een specifieke toon. Of zelfs een specifiek woord, maar daarover later meer.

Good vibrations Johan Robertson is professor geofysica en geeft aan dat de sensor is gemaakt om vibratie-energie uit de geluidsgolven op te pikken. Die golven laten de sensor vibreren en uit beweging kan energie worden gegenereerd. Er moet wel worden opgepast dat er niet te veel wordt ‘geladen’, want dat kan schadelijk zijn voor de sensor. Maar ook daar is een oplossing voor: er worden computermodellen gebruikt in combinatie met algoritmes om dat te voorkomen. Hierdoor wordt een structuur op de sensor aangebracht die bestaat uit twee identieke plaatjes die via mini-stokjes aan elkaar zijn bevestigd. Die stokjes bepalen of een geluid de silicone sensor doet vibreren. Dus hoe zit het nu precies met die woorden? Er zijn nieuwe varianten van de sensor ontwikkeld die werken met verschillende woorden, zoals de Engelse variant van aan, uit, op en neer. Daarmee kan de sensor worden aangestuurd van deze sensoren, die onder andere een belangrijke rol kunnen spelen in aardbevingen. Sensoren kunnen gebouwen in de gaten houden: wanneer er een scheur ontstaat dan komt er een bepaalde toon vrij en die kan de sensoren dan ana doen springen. Dit kan ook bijvoorbeeld van toepassing zijn bij oliebronnen, waar een specifiek geluid uitkomt wanneer de bron olie lekt.

Prototype in 2027 Je hoeft geen batterij in de sensor te doen, want hij werkt op zichzelf en kan dus de hele tijd niets doen, tot dat geluid hem als het ware wakker maakt. Zo kun je op veel plekken toch nog veiligheid creëren, zonder dat je telkens langs allerlei sensoren hoeft te rijden om de batterijen te vervangen. Het leuke is dat deze speciale sensor nu verder wordt ontwikkeld in ons land en dat er hopelijk in 2027 een prototype klaar is.