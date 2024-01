Neptunus is nog steeds blauw, maar niet zoals we decennialang dachten

Als je de afgelopen tientallen jaren ergens een foto van Neptunus zag, dan keek je naar een azuurblauwe planeet. Dat was, zo hebben Britse astronomen enkele dagen geleden onthuld, niet de echte kleur van die planeet. Sterker nog, ook de kleur van Uranus is in werkelijkheid iets anders dan we altijd gedacht hebben. Nou ja, gedacht, de kleuren van Neptunus en Uranus zijn voor het eerst gezien toen de twee planeten eind jaren 80 ‘bezocht’ werden door Voyager 2. Die ruimtesonde was verantwoordelijk voor de eerste kiekjes van Neptunus en Uranus.

‘Gephotoshopte’ kiekjes van Voyager 2

Die kiekjes werden vervolgens door wetenschappers en astronomen, op basis van hun eigen kennis en beoordelingsvermogen, aangepast volgens wat zij dachten hoe de werkelijke kleuren van de atmosfeer van de twee planeten er uit zagen. Ofwel, ze ‘photoshopten’ de foto’s van Voyager 2, met als resultaat dat we bijna 35 jaar dachten dat Neptunus een azuurblauwe planeet was en Uranus een beetje groenblauw.

Overigens hebben de astronomen en wetenschappers destijds wel altijd vermeld dat de kleuren van beide planeten gebaseerd was op een (wetenschappelijke) interpretatie van de foto’s die Voyager 2 gemaakt had. Echter, die verklaring is in de afgelopen decennia verwaterd.

Hubble en VLT schijnen nieuw licht op Uranus en Neptunus

De afgelopen tijd hebben astronomen en wetenschappers van de Universiteit van Oxford met behulp van nieuwe kiekjes van beide planeten, afkomstig van de Hubble en de Very Large Telescope van de ESA, de kleuren van Neptunus en Uranus opnieuw kunnen beoordelen. Het resultaat van die berekeningen en beoordelingen schetst volgens deze astronomen een veel waarheidsgetrouwer beeld van beide planeten.