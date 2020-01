Nederlandse startups zoeken partners tijdens CES in Las Vegas

Deze week is in Las Vegas de grootste mondiale Consumer Electronic Show, afgekort de CES. Inmiddels reizen al een aantal jaren 50 Nederlandse techbedrijven en startups naar het event dat inmiddels wel meer en meer concurrentie krijgt van soortgelijke beurzen in China (o.a. van de CES in Shanghai). Dit jaar worden de Techleap deelnemers (voorheen StartupDelta) van het ‘Holland Tech Square’ opnieuw vergezeld door Techleap-ambassadeur Prins Constantijn van Oranje. Ook staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is deze week aanwezig in de VS. Op haar programma staan o.a. de kick-off van de CES op woensdag naast een bezoek aan Michigan en Silicon Valley waar ze zich laat vergezellen door een aantal Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen.

Futureproofing the world, one Dutch solution at a time

Duidelijk is dat de overheid zich meer en meer aan het inzetten is voor technologische ontwikkelingen in Nederland. Is het moordende tempo waarin technologie zich vandaag ontwikkeld, denk aan blockchain, AI, machine learning en robotica is dit een keiharde noodzaak. Het gat met Azië lijkt inmiddels alsmaar groter te worden. Misschien nog wel belangrijker is in hoeverre wij ons nog kunnen onderscheiden. Met name op het gebied van klimaat en duurzaamheid zouden we wel degelijk een verschil kunnen maken.



Nederlandse startups op het Holland Tech Square tijdens de CES 2020 zijn met het thema voor dit jaar ‘Futureproofing the world, one Dutch solution at a time’ opgedeeld in vijf thema’s: The Future of Energy Transition e-Mobility, the Future of City Living, the Future of Consumer Technology Trends, the Future of Life Sciences en Enterprise & Education.

Startups tijdens de CES

Staatssecretaris Mona Keijzer hoopt met haar aanwezigheid deuren open te krijgen bij potentiële partners die essentieel zijn voor de ondersteuning in het buitenland voor de aanwezige startups. Het zal overigens een kluif worden om je tijdens de CES te onderscheiden van de massa. Het aantal startups, startup events en meer lijkt iedere jaar letterlijk te exploderen.



Ooit was de CES, nog letterlijk een Consumer Electronic Show, en te vinden op slechts één locatie. Vandaag is de CES een event wat zich heeft verspreid over de gehele stad. Wie de CES vaker heeft bezocht weet wat dit betekent. Hotels puilen uit met special events. Buiten op straat zijn het echter nog steeds de wereldmerken op het gebied van technologie die de aandacht opeisen. Jaarlijks komen er rond de 200.000 bezoekers verdeeld over zo’n 160 landen naar de CES in Las Vegas.